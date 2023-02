Al eliminar la corrupción logramos que a todos les vaya bien: AMLO

En tanto, luego de refrendar su crítica a las llamadas reformas estructurales del sexenio pasado, lamentó que producto de esa política la mitad del presupuesto de Pemex durante el periodo neoliberal se destinaba a explorar y a perforar pozos en el norte y en aguas profundas, donde no hay petróleo o cuesta más extraerlo.

Mientras que de los 110 contratos entregados en el sector petrolero con dicha reforma, sólo en tres casos hay inversiones y exploración. Consultado sobre si buscará revertir los contratos, aclaró que no me voy a meter .

Aunque podrían cancelarse, porque incumplieron y no invirtieron , ponderó que se detuvo la privatización en el sector petrolero “porque desde las primeras reuniones les dije: inviertan, produzcan, desarrollen ya los campos que tienen y si invierten, producen y desarrollan los campos petroleros que ya les fueron otorgados, entonces sí pensamos en la posibilidad de hacer una convocatoria nueva; pero como no invirtieron nada, nada, porque todo fue pura especulación… entonces ¿para qué cancelo? No, capaz que me van a acusar allá a la Casa Blanca”.