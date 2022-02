En el asesinato de Lourdes Maldonado, nada que apunte a Bonilla: AMLO

Tijuana, BC. No hay nada que apunte a que el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado tenga vinculación con la diferencia de carácter laboral que tuvo con el ex gobernador Jaime Bonilla, señaló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ni siquiera era una cosa de gobierno, era de empresas, una denuncia que ya había ganado, un laudo a favor de Lourdes, pero se está haciendo la investigación, no está concluido el proceso”, apuntó y recomendó no usar la muerte de la periodista con propósitos “politiqueros porque ni siquiera se puede hablar de política».

Atribuyó la vinculación que se hizo inmediatamente después del homicidio de Maldonado a que el ex mandatario “enfrentó a los conservadores corruptos de Baja California” y “quieren sacar raja”. No adelantemos juicios, pidió; hay que esperar a que se haga la investigación, con el compromiso de que no hay impunidad para nadie.

Y dijo que en Baja California tienen la misma escuela. Se refirió entonces a la noticia principal de un periódico como muestra del actuar del “periodismo conservador”. La versión asegura que se ampliaron las concesiones de playa a Vidanta, la empresa de Daniel Chávez, uno de cuyos hijos invitó a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, a trabajar en Estados Unidos.

«Esto es de lo más sucio, porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?», espuso López Obrador.

«No he visto el reportaje pero habrá que ver quién da los permisos, porque este grupo tiene hoteles en Jalisco, en Nayarit, en Guerrero, en Quintana Roo y si son los gobiernos estatales ¿qué tiene que ver el gobierno de Jalisco, el que estaba en Guerrero y Quintana Roo con la 4T?

«¿Y si es el gobierno federal el que da los permisos, habrá qué ver qué dependencias y qué pruebas tienen de que yo, para favorecer a Daniel Chávez, ordené que le dieran los permisos?»

“No hay pruebas, es una vil calumnia, es lo que hace el hampa del periodismo, con la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna. Entonces, ya basta. Son de lo peor los conservadores, corruptos, deshonestos, porque son cosas distintas, deshonestidad y corrupción. Y además, hipócritas”.

Recordó que él nunca se ha metido con las familias de quienes lo atacan y ellos sí, sin limitaciones, porque es “mafia, mafia y peor que las mafias, porque las mafias tienen ciertas reglas o al menos antes se respetaba a la familia y se iba sobre el que estaba metido en la mafia, no con los hijos, no con la familia, y máxime si no hay elementos”.

Conozco “al dedillo”, dijo, a estos conservadores, así que me imagino que con este lamentable caso de Lourdes han agarrado a Jaime Bonilla, el ex gobernador, pero a periodicazos, a golpearlo, porque así son, esa es su naturaleza».

Y trajo a colación la fábula del sapo y el alacrán, cuando después de que el primero le salva la vida al segundo, el alacrán lo pica. Y el sapo le dice ¿cómo me haces esto, si te estoy salvando la vida? Y le responde: ‘es que esa es mi naturaleza’.

En ese punto también evocó la detención esta semana del ex presidente de Honduras, Juan orlando Hernández. “Puede ser que se sostenga legalmente lo que hizo este señor pero ¿cómo lo van a encadenar? Eso es prepotencia, violación de derechos humanos, indigno. ¿Hace falta ponerle cadena?”.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad Publica federal, informó que las audiencias del caso Maldonado son a puerta cerrada porque se está protegiendo a un testigo presencial. Localmente trascendió que se trata de un menor de edad.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Publica, a quien correspondió informar específicamente sobre los avances en los casos de periodistas asesinados, apuntó que hay un cuarto implicado en el asesinato material de Maldonado y que su identificación “es clave” para llegar a los autores intelectuales del homicidio ocurrido el 23 de enero pasado.

Del caso de Margarito Martínez, asesinado el 17 de enero, también en Tijuana, señaló que los indicios apuntan a un grupo local del crimen organizado.