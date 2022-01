Por: PILAR ALBA* •

La Gualdra 510 / Río de palabras

¿Qué tantos son setenta y siete años? Dice. Cuando la vida se le ha ido a uno en un parpadeo. Cuando los recuerdos se van acumulando como fotografías en un baúl viejo en el cual se pueden encontrar algunas imágenes que ni siquiera sabías que existían y hay otras que inevitablemente se han ido borrando con el tiempo. ¿Qué tanto pueden significar setenta y siete vueltas al sol o tantas lunas? Pregunta. Cuando todo ha sido un constante cambio, un constante movimiento, aquí sigue uno: andando y andando. ¿Cuántas vidas caben en setenta y siete años? Otra vez pregunta, sabiendo que a eso no puede dar una respuesta concreta. Tantas gentes, tantos libros, tanta música y ciudades; tantos roces, tantos pleitos, tantos deseos cumplidos y reprimidos. ¿Qué porción de felicidad representan setenta y siete años? Aunque no quiera hacerlo, reflexiona. Sí ha habido, aunque sea por momentos, aunque no hayan sido más que solo dos mil, de los veintiocho mil ciento cinco días que setenta y siete años representan. A usted pueden parecerles pocos. Me increpa desafiante. Pero cada uno de esos dos mil, como justo el que tengo ahora con usted a mi lado, han hecho posible que todo este tiempo siga valiendo la pena.

