Denuncia Ciro Gómez Leyva intento de asesinato

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció en redes sociales que la noche del jueves fue víctima de un ataque con armas de fuego, del cual pudo salir ileso por el blindaje de su vehículo.

- Publicidad -

A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades , publicó Gómez Leyva en su cuenta de Twitter.