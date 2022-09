Será GN la corporación de mayor confianza: Semar

Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Marina y Armada de México, almirante José Rafael Ojeda Durán, se dijo seguro que en el corto plazo, la Guardia Nacional (GN) será la corporación de seguridad que mayor confianza tenga entre la ciudadanía.

- Publicidad -

Por ello, sostuvo que las fuerzas armadas junto a instancias civiles “hemos participado decididamente con recursos humanos y materiales en la consolidación de una institución (la GN) que lucha por la paz y la justicia”.

Al participar en la ceremonia previa al desfile cívico-militar por el 212 aniversario del inicio de la Independencia nacional, ante un Zócalo capitalino lleno de los efectivos militares, marinos y de la GN que participan en el acto, el almirante resaltó que para estas fuerzas, el reto consiste en enfrentar los desafíos que en materia de seguridad aquejan a la sociedad y resolverlos.

Para el líder de la Marina del país, el bienestar del pueblo, la justicia y la libertad “son causas supremas de la nación, son motivos por los que hoy, como hace 212 años, valdrá la pena unir esfuerzos».

Para enfrentar y resolver la crisis de inseguridad, dijo, las fuerzas armadas y la GN anteponen la voluntad del pueblo y su capacidad de decidir.

“Gracias a ese esfuerzo es posible comenzar a saldar la deuda por regresar la paz y la tranquilidad a las familias mexicanas en los espacios públicos. Es así que la Guaria Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México asumimos la noble misión de salvaguardar a esta gran nación”.

Destacó sobre todo que las fuerzas armadas nacionales son congruentes de sus necesidades y no buscan reflectores y mucho menos aplausos. “Hacemos lo que hacemos conscientes de nuestras responsabilidades y sacrificios que ello conlleva. Celebramos servir a una nación libre y soberana”.

El secretario dela Marina afirmó que la conformación e la Guardia Nacional ha conducido a las fuerzas armadas a generar grandes acuerdos en beneficio de la población y su seguridad.

“Las fuerzas armadas asumimos responsabilidad de no tirar ni desdeñar el problema, para actuar en consecuencia, nos hemos atrevido a ser parte de la solución. Quienes conforman la GN son conscientes del enorme reto que representa (…) La GN es una de las instituciones en las que más confía la ciudadanía, no me queda duda que a corto plazo será la numero uno. Una confianza que nos crea mayores compromisos y nos conduce a mejorar para que nuestro pueblo esté en condiciones de decidir, como hasta ahora, libremente su futuro”.