INE no entregará el padrón electoral al gobierno: Taddei

La consejera dejó en claro dos aspectos: hasta el momento no hay claridad en la operación gubernamental –ni los tiempos para ejecutarla– y, en caso hipotético de que le formulen alguna petición, la respuesta no sería de la consejera presidenta, sino del colegiado.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que no entregará el padrón electoral al gobierno federal, aunque aclaró que hasta ahora no hay alguna petición al respecto y tampoco un marco normativo que obligue al organismo a hacerlo.

▲ La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, ofreció ayer una conferencia de prensa. Foto Luis Castillo

Fue para entregar cuentas claras del convenio de colaboración entre el INE y el gabinete de seguridad federal.

Cuentas claras no es que yo le entregue cuentas claras, es que ambas estamos definiendo que concluimos y concluimos bien.

La coordinación y el diálogo aplicarán también frente a una eventual iniciativa de reforma electoral, aunque ahí mostró mayor flexibilidad al recordar que los últimos cambios de ese nivel fueron en 2014, así que el INE tendría mucho que aportar, aunque anticipó que una posible elección popular de consejeros sería un tanto difícil y un camino más escabroso que la elección de juzgadores.

“Habrá que esperar cómo viene… El año que entra concluyen tres consejerías, y ya veremos qué está decidiendo para ese momento el Poder Legislativo”, comentó.

Taddei subrayó que el trabajo del órgano ha quedado demostrado como una etapa exitosa .

–¿No fue fraude como se acusa?

–No, ¿cómo va a ser un fraude? Nosotros pusimos las casillas, ustedes lo vieron.

Enseguida relató lo que hizo el Instituto, situación aparte de lo que se dice de los acordeones y las percepciones de cada quien .

Más tarde, durante la sesión de consejo en la que se expuso la estrategia de transformación digital de la credencial para votar, los representantes de los partidos discutieron sobre los impactos en el padrón electoral.

Frente a las acusaciones de la oposición de romper el control del INE, Morena respondió que los espías se dieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al comprar el programa Pegasus y acceder a la información de más de 15 mil mexicanos.

“El padrón electoral no estuvo, no está y no estará en riesgo bajo ninguna circunstancia. Esos temores –fundados en la esquizofrenia, me atrevería a decir–, porque no existe algún indicio”, expresó Guillermo Rafael Santiago, representante de Morena.

El enviado del PRI, Emilio Suárez, declaró que su contraparte del partido guinda –con su expresión– ya prometió que no pedirá el padrón.