Recapturan a Caro Quintero; en breve, extradición a EU

Tras su detención en el municipio de Choix, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas federales, Rafael Caro Quintero será entregado en las próximas horas en extradición a autoridades de Estados Unidos, señalaron autoridades del Ministerio Público Federal luego de que el capo perdiera en tribunales los amparos solicitados contra su entrega a la justicia estadounidense.

Funcionarios federales confirmaron la detención del capo sinaloense, por quien las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares y en territorio mexicano le falta cumplir una sentencia por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.

La Secretaría de Marina Armada de México informó que la captura de Caro Quintero “derivó de trabajos de campo y gabinete, realizados desde su liberación en 2013, lo que permitió la ubicación de citada persona en el municipio de San Simón (Choix), Sinaloa, quien era buscada por las autoridades de seguridad del gobierno mexicano, contando con dos órdenes de aprehensión en su contra, así como con una orden de extradición a Estados Unidos.

“En este contexto, se informa que citado objetivo fue localizado entre matorrales por un elemento canino de esta institución, de nombre ‘Max’, cuyo adiestramiento de búsqueda y rescate permitió su ubicación, habiendo sido puesto a disposición de la FGR para la integración de la carpeta de investigación correspondiente”.

En mayo de 2021, un tribunal colegiado confirmó que Rafael Caro Quintero puede ser extraditado a los Estados Unidos, luego de que éste interpusiera diversos recursos contra su entrega a la justicia estadunidense.

Caro Quintero fue liberado el 9 de agosto de 2013 debido a un amparo que argumentaba errores en el procedimiento judicial, sentencia que luego fue revertida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordenó su reaprehensión.

Desde entonces, el fundador del cártel de Guadalajara se encontraba prófugo y el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares por su captura, pues lo señala como directo responsable del asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA.

Desde agosto de 2013 Caro Quintero se convirtió nuevamente en uno de los capos más buscados por las autoridades mexicanas, mientras que para el gobierno de Estados Unidos durante más de 30 años no ha cejado en su pretensión de que el ex líder del cártel de Jalisco sea puesto a disposición de una corte en California, Estados Unidos, y sea juzgado por diversos delitos.

Para el 2013 Caro Quintero recuperó su libertad tras 28 años de prisión, aunque estaba condenado a 40.

De acuerdo con el tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, una vez que Caro Quintero sea detenido, el gobierno de aquel país tendrá 60 días para formalizar su solicitud de extradición.

Asimismo, deberá entregar al juez que autorizó la aprehensión un expediente en el cual constarán los delitos que se le imputan y las pruebas que posee la autoridad que lo solicita.

Un juez mexicano deberá iniciar un proceso para determinar si es procedente la extradición, para lo que deberá revisar que no haya sido juzgado en territorio nacional por los delitos por los que es solicitado, y que no se le impongan castigos que incluyan cadena perpetua o pena de muerte.

Caro Quintero se convirtió en uno de los delincuentes más buscados por Estados Unidos luego de ser acusado de participar, en 1985, como uno de los autores intelectuales y materiales del homicidio de Camarena Salazar, elemento de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que operaba en la zona norte de México.

Será internado en el penal del Altiplano: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Rafael Caro Quintero será internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde “se le notificará de inmediato al Juez de la causa, el cumplimiento de la orden de detención referida para que dicha autoridad judicial, fije fecha y hora para la audiencia correspondiente. En la misma, se hará del conocimiento del reclamado lo que la autoridad jurisdiccional determine en este proceso”.

Lo anterior, luego de que el gobierno mexicano buscó que la extradición se realizara de manera expedita tras la detención de Caro Quintero en Sinaloa.

Mueren 14 marinos en desplome de helicóptero de la Semar en Sinaloa

Un helicóptero de la Secretaría de la Marina que habría participado en el operativo de detención de Rafael Caro Quintero, en la sierra entre Sinaloa y Chihuahua, se desplomó la tarde de este viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Los Mochis.

Versiones informaron que podrían ser catorce las personas que perecieron en la aeronave Black Hawk, pero aún no se ha confirmado, ya que un tripulante fue trasladado en otro helicóptero a un hospital de la localidad.

Fuentes extraoficiales señalan que el aparato es uno de los que habían salido por la mañana del aeropuerto de Los Mochis, al Fuerte y después a Choix, con destino a la sierra de Chihuahua, para participar en el operativo donde se registró la detención de Caro Quintero.

La aeronave presentó algunos problemas cuando se encontraba en el aire y en pocos minutos se precipitó a tierra.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y del municipio de Ahome, Cruz Roja, además de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Semar indicó que “se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas que pudieron provocar el accidente de dicha aeronave”.

Además, puntualizó: “de las versiones que se manejan en diversos medios de comunicación, es importante aclarar que hasta este momento no se cuenta con información de que el accidente aéreo esté relacionado con la detención” de Rafael Caro Quintero.

En sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de los 14 marinos e informó que la persona que sobrevivió es un oficial.

Por su parte, el gobernador David Monreal Ávila, en redes sociales, lamentó el deceso de los 14 elementos de la Marina en un accidente aéreo mientras cumplían su deber. Envió su solidaridad a sus familias y seres queridos. Señaló que el valor y entrega de nuestras Fuerzas Armadas siempre están al servicio de la Nación.