Mediante el siguiente comunicado el Movimiento Feminista de Zacatecas exige la destitución de Rubén «N»:

AL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

A LA SOCIEDAD ZACATECANA

Es del conocimiento púbico que Rubén Ibarra Reyes, rector de nuestra máxima casa de estudios fue acusado de violación equiparada agravada contra una menor de edad.

Hoy, luego de una audiencia inicial particularmente larga, se informa a la sociedad que fue arropado por una red de compadrazgos, silencios y privilegios y el delito fue reclasificado a abuso sexual y, gracias a que el delito no es grave, llevará el proceso en libertad.

La resolución tristemente no nos sorprende, hace mucho que las mujeres dejamos de confiar en la justicia y hoy estamos nuevamente ante una burla institucional, un mensaje brutal a todas las niñas y mujeres de Zacatecas: ustedes no importan.

No es error, no es falla: es diseño. Lo que ocurrió en esa audiencia, encabezada por el Juez Alfredo Sánchez, es exactamente lo que el sistema patriarcal está hecho para hacer, hoy queda en evidencia lo que siempre hemos denunciado, el patriarcado está diseñado para proteger a los hombres, pero sobre todo a los hombres con poder, garantizarles impunidad y criminalizar el dolor de las víctimas. Mientras las mujeres luchamos por vivir, el sistema pacta con nuestros agresores.

Lo ocurrido hoy muestra cómo el sistema patriarcal protege a sus miembros poderosos. Nosotras sabemos de su cercanía, desde el poder judicial hasta la fiscalía y el poder ejecutivo se construye una red de poder que hoy ha transformando una acusación de violación equiparada, delito que en nuestro código persigue hasta 20 años de prisión, en «abuso sexual» que, con un procedimiento abreviado, quedará en condena simbólica y libertad condicional.

Filtraron la carpeta, expusieron a la víctima y prepararon el terreno usando la ley como escudo para garantizar que un hombre adulto con poder, acusado de violar a una niña, siga caminando libre, esa es la maquinaria del patriarcado en acción, el derecho superior de la niñez, pisoteado, la «justicia» al servicio de los agresores.

Es por lo anterior que desde el Movimiento Feminista de Zacatecas EXIGIMOS LA DESTITUCIÓN INMEDIATA DE RUBÉN IBARRA REYES COMO RECTOR DE LA UAZ. Como zacatecanas, como madres, como universitarias, denunciamos sus procedimientos simulados y les decimos que, si el poder judicial y la fiscalía están al servicio de los violadores, nosotras no vamos a tolerar más la presencia de agresores

en nuestros espacios

A las compañeras, a las colectivas, a las madres, a las estudiantas, a las niñas, a todas las que saben lo que es tener miedo, rabia y memoria: debemos tener claro que este no es un caso más sino la confirmación de que el sistema no nos protege y que necesitamos estar organizadas para defendernos y gritarles a quienes nos violentan sistemáticamente que no olvidamos.

Si el Estado protege violadores, nosotras tenemos que tirarle la máscara, no compramos sus discursos, no creemos en ustedes, no confiamos en sus instituciones y seguiremos denunciando la simulación y repudiando sus mañosas actuaciones.

Si no hay justicia para las víctimas, que no haya paz para sus agresores.

¡DESTITUCIÓN AL VIOLADOR!

Zacatecas, Zac. A 16 de mayo del 2025