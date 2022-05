Editorial Gualdreño 527

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Dedicamos número de La Gualdra al Arq. Héctor Castanedo Quirarte:

un profesor inspirador.

Ser profesor es una de las profesiones más nobles, suele decirse cuando es 15 de mayo; pero también es una de las más exigentes y muchas de las veces un tanto ingratas. No siempre se reconoce y valora a cabalidad el esfuerzo que se realiza primero para titularse -en el caso de quienes optan por hacer una carrera normalista-, para encontrar trabajo una vez que se egresa y mucho tiempo después para obtener una plaza; porque las condiciones han cambiado, y ahora para poder tener una certeza laboral los profesores recién egresados tienen que pasar por procesos muy complicados de contratación y por otros un tanto más laboriosos para permanecer en el centro de trabajo al que se les ha asignado. Los salarios de un profesor en México siguen siendo precarios en comparación con los que reciben en otros lados del mundo; y aunque ahora tienen la opción de capacitarse constantemente para obtener un sueldo más digno, los exámenes a los que son sometidos periódicamente siguen siendo cuestionados en el sentido de que las prácticas de corrupción para obtener un mejor puntaje no han sido erradicadas del todo.

La pandemia por el Covid-19 nos puso en jaque a todos, no solo por la incertidumbre en la que estuvimos inmersos sobre todo los primeros meses, durante los que no se veía tan próxima la posibilidad de que apareciera una vacuna efectiva; afortunadamente, cuando llegaron a nuestro país las dosis iniciales, los profesores fueron de los primeros en ser considerados para recibirlas. ¿Recuerdan ustedes? Fue la Cansino la asignada para el gremio y eso desató también, por la información sin control -entre noticias verdaderas y falsas- que otro tipo de temor surgiera: que la vacuna no tuviera la efectividad deseada, aunque tiempo después se descartó: sí era efectiva, pero no aceptada por algunos países.

Mientras todo esto sucedía, y al margen de la efectividad de la vacuna china; los profesores nunca dejaron de trabajar. De un momento a otro, el confinamiento los obligó a adaptar una nueva forma de laborar, muchas veces sin las condiciones necesarias para realizarlo. A pesar del programa de apoyo que a través de los canales públicos de televisión comenzó a ofrecerse por parte de la SEP desde el 2020, los profes tuvieron que asumir que la educación, el contacto con los alumnos, no sería presencial, pero sí a distancia.

Quienes más padecieron esta nueva forma de trabajo fueron quienes no tuvieron la posibilidad de comunicarse con una gran parte de sus pupilos, sobre todo porque la tecnología requerida no estaba al alcance de todos: ni de los maestros ni de los alumnos; mucho menos de estos últimos porque aunque es una realidad que actualmente muchas personas tienen un aparato celular, no todos tienen plan de datos suficientes, los aparatos generalmente son de los padres de familia y estos tenían “que compartirlos” con sus hijos. Si eso sucedía con los aparatos celulares, se complicó todavía más lo relacionado con el uso de computadoras y tabletas que eran necesarias para el trabajo virtual, porque no solo era requerido el aparato, sino el servicio de internet; lo más complicado, quizá, fue el uso de plataformas como zoom, google meet y otras más que tenían que saber manejarse para impartir clases a distancia.

¿Recuerdan todos esos problemas? Pues fueron los profesores quienes, con base en un arduo trabajo tuvieron que capacitarse a marchas forzadas y prácticamente realizar el doble o el triple de trabajo que antes de la pandemia hacían, para poder estar en contacto con sus alumnos y para lidiar con los padres de familia, quienes seguramente ante el estrés por el confinamiento -sobre todo el del primer año- también fueron parte del aumento de trabajo de los profesores, porque estos recibían llamadas constantes, saturaban los chats de WhatsApp con preguntas, exigencias y muchas veces reclamos.

Finalmente la pandemia parece ir cediendo, los profes han recibido su primer refuerzo con Moderna y tiene la opción de optar por el segundo; los alumnos más jóvenes han empezado a vacunarse y el regreso a clases presenciales se ha ido dando paulatinamente sin grandes contratiempos; sin embargo, es necesario que recordemos por todo lo que el gremio magisterial ha pasado durante este periodo, sobre todo para agradecerles todo su esfuerzo y para solidarizarnos con ellos en la búsqueda de una mejoría constante de sus condiciones laborales. Gracias, profesores.

Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín

