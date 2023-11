Reporta Zacatecas casi 18 mil habitantes con diabetes, de acuerdo sólo con los datos de la Secretaría de Salud

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Con el objetivo de concientizar a la población zacatecana de que “la diabetes no es normal”, este 14 de noviembre, como cada año, alumnos de la Unidad Académica de Medicina Humana de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) realizaron en la Plazuela Miguel Auza la undécima Jornada de Detección y Educación en Diabetes para realizar diagnósticos y compartir a la ciudadanía información acerca de esta enfermedad que la padecen, al menos en el registro de los Servicios de Salud del estado, casi 18 mil zacatecanos y zacatecanas.

La idea del evento, que se enmarca en el Día Mundial de la Diabetes, es educar con respecto a esta enfermedad, informó Edith Cárdenas Vargas, especialista y docente universitaria, pues consideró que entre la población mexicana está muy normalizado tener diabetes y eso no puede seguir pasando ya que es de las enfermedades que más costos le genera al sistema de salud, pero además es la causa número 1 de amputaciones no traumáticas y de insuficiencia renal crónica que repercute, no sólo en la salud de las personas, sino también en lo económico y labora.

En ese sentido, apuntó Cárdenas Vargas, acudir a este espacio público es para decirle a la población que “no es normal tener diabetes, no es normal tener obesidad y sobrepeso” y que lo mejor es prevenirla. Para ello, la atención que ofrecieron consistió en un registro, primeramente, detección de glucosa, medida de peso y talla, presión arterial, revisión odontológica, información personalizada y atención psicológica, es gratuita.

Actualmente, a decir de la especialista, en el mundo ya son más de 600 millones de personas con diabetes y en México la enfermedad está incrementando tanto en personas adultas como en población infantil. “Tenemos que quitar esa idea de que gordito es sano y saludable porque no lo es”, aseveró.

Para el caso de Zacatecas, detalló, en la Secretaría de Salud se tiene el registro de 17 mil 834 personas con diabetes, de las cuales aproximadamente 42 por ciento están en control mientras el resto no está tomando medicamento o faltan a las citas. De este total, la mayoría de personas registradas son mujeres, lo que no debe señalar que son más propensas a la enfermedad, sino que son quienes acuden más a los servicios de salud.

En el caso de niños, siguen siendo más de 100 con diabetes los que se atienden en la clínica de Diabetes Infantil, en donde se ha identificado que las cifras en este sector incrementaron después de la pandemia de Covid-19, debido, en gran medida, al encierro, el incremento de peso, el tiempo que pasaron frente a las pantallas y los desvelos, que hacen que el cuerpo tenga mayor resistencia a la insulina y empiecen con la enfermedad. Por eso concluyó la especialista, “hay que ponernos las pilas” con la prevención.