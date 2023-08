Concluye paro laboral en la BUAZ; dan voto de confianza a la Rectoría

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El Sindicato del Personal Académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) determinó la conclusión del paro laboral general en la Máxima Casa de Estudios de la entidad, pero cada delegación en lo particular decidirá si continúa o no con la manifestación este martes.

- Publicidad -

En ese sentido, se acordó que el Comité Ejecutivo emitiría un comunicado para informar sobre las unidades académicas que seguirán en paro laboral. Mientras tanto, las preparatorias 1, 2 y 4 confirmaron que continuarán con la protesta.

La decisión se tomó en reunión de Coordinadora de Delegados, donde se presentaron dos propuestas: continuar con el paro laboral hasta concluir con el proceso de asignación de cargas de trabajo o dar un voto de confianza a la Rectoría con la programación establecida para las mesas de trabajo y dar por terminada con la manifestación. Al final de definió esta última.

Asimismo, se acordó convocar a una nueva reunión de la Coordinadora de Delegados en próximos días, para valorar los avances alcanzados en cada una de las mesas de trabajo con la Rectoría.

Durante la reunión de este lunes, algunos de los asistentes reiteraron su postura de concluir con el paro laboral puesto que no había el quórum y por lo tanto no había las condiciones para continuar con la protesta.

Sin embargo, otros docentes argumentaron que ese tema no era impedimento para que los delegados presentes tomaran las decisiones pertinentes para presionar a las autoridades a cumplir con la asignación de cargas de trabajo.

Rolando Alvarado, delegado de una preparatoria, afirmó que el paro laboral de este lunes había fracasado puesto que en algunos planteles hubo actividades con normalidad y en otros más los docentes abandonaron sus guardias a las 15 horas y entregaron las instalaciones.

Por su parte, Leticia Torres Villa, quien recientemente fue destituida de su cargo como titular del Departamento de Equidad de Género, acusó al rector Rubén Ibarra Reyes de ser “poco honorable” al incumplir con el acuerdo político para que ella permaneciera en ese espacio.

“Quien ahora dirige a la universidad no fue capaz de respetar un acuerdo político. Conformó una planilla y con todo el cinismo del mundo nos desconoce y nos dice que perdió la confianza. Aquí no es un asunto de confianza, sino de palabra, de honorabilidad y quien no tiene palabra no tiene nada”, expresó.

Por la mañana de este lunes, luego de iniciar el paro laboral, Jenny González Arenas, secretaria general del SPAUAZ, informó que iniciaron mesas de trabajo entre la Rectoría y el sindicato para resolver la asignación de cargas de trabajo del semestre enero-junio de este año y otra mesa de trabajo para resolver adeudos con maestros a quienes se les adeuda carga de trabajo del año pasado y lo que va de este.

Sin embargo, indicó que la asignación de las cargas de trabajo para los docentes de base tardaría al menos tres días, mientras que la del personal con tiempo determinado llevaría otros días más, lo que imposibilitaría iniciar clases durante esta semana.

“En la agenda que se plantea para las mesas de trabajo estamos programando tres días para destrabar el semestre de enero-junio y que a partir de ahí cada unidad académica tenga tres días para asignar las cargas de trabajo de base y después iniciar con la asignación de tiempo determinado, obra determinada y suplencias. Desde mayo estuvimos exhortando a la Rectoría para trabajarlo en junio y julio y hasta ahora estamos logrando esta agenda de trabajo”, expresó.

González Arenas refirió que el sindicato tiene la disposición para trabajar el tiempo que sea necesario para concluir con este proceso e iniciar el semestre, pero por la planeación de las mesas de trabajo “hasta el martes o miércoles de la próxima semana estaríamos en condiciones de iniciar de manera ordenada”.

Ante el llamado de algunas unidades académicas para iniciar clases a través de tecnologías de la comunicación, dijo que el problema seguía siendo el hecho de que los docentes no cuentan con cargas de trabajo y, ya sea presencial o en línea, no es posible realizar actividades académicas.

Por su parte, Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la BUAZ, ofreció una conferencia de prensa en la que lamentó el paro laboral, ya que la administración central y el sindicato ya tenían una minuta firmada para iniciar el proceso de asignación de cargas de trabajo.

Es decir, afirmó que las exigencias del sindicato fueron atendidas e incluso el sábado pasado hubo un encuentro con integrantes del Comité Ejecutivo en donde se acordó iniciar con la revisión de incidencias a partir de este lunes, además de que en muchas unidades académicas ya se entregaron las cargas de trabajo.

Reiteró que las cargas de trabajo del semestre agosto-diciembre de este año se entregaron en cuatro versiones, mientras que las que corresponden al semestre de enero-junio podrían estar concluidas este martes.

Es decir, aseguró que la administración central cumplió con la entrega de las cargas de trabajo e incluso algunas unidades académicas lo ha hecho en tres o más formatos distintos y por lo tanto no hay motivo para realizar el paro de labores.

Román Gutiérrez dijo que los docentes tienen el derecho a manifestarse a través del paro laboral por las inconsistencias que pudiese haber en el proceso, pero reiteró que de parte de la Rectoría se ha atendido la situación y muestra de ello es la reunión con el Comité Ejecutivo el sábado pasado.

Asimismo, desmintió que la Rectoría pretenda el otorgamiento de una licencia sindical sin goce de sueldo para los integrantes del Comité Ejecutivo y la indicación es que se les pague como normalmente se ha hecho.

Por tanto, apeló a la sensibilidad del sindicato para que se sumen al diálogo y la institucionalidad y que se convoque a actividades escolares y académicas a partir de este martes.

Sobre las unidades académicas en las que sí pudieron iniciarse las actividades académicas y clases, dijo que esto solamente fue posible en Veterinaria y Zootecnia y en el campus universitario de Jalpa.