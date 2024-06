“Delegaciones Sindicales Democráticas” exigen reconducir vida interna del SPAUAZ

Por: La Jornada Zacatecas •

En el marco del primer informe de actividades de Jenny González Arenas, al frente del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), las llamadas “Delegaciones Sindicales Democráticas” emitieron un comunicado donde señalaron que son un grupo amplio e incluyente de agremiados al SPAUAZ, cuyo fin es lograr la unidad y fortalecimiento del sindicato a través del respeto irrestricto de nuestros estatutos, el contrato colectivo, la Ley Federal del Trabajo y la crítica implacable hacia las posiciones patronales y apatronadas, que atenten contra los derechos adquiridos y la vida democrática del Sindicato universitario.

Señalaron que “los resultados de la elección de comité ejecutivo del SPAUAZ del año 23 despertaron en muchos la esperanza de una posible superación de las discordias, pleitos y malentendidos habidos en el seno de nuestro instituto sindical como resultado de la supuesta lucha por la legalidad del denominado “Grupo Plural”.

Añadieron que “a un año de la elección referida, la polarización entre los miembros del sindicato es cada día más amplia y profunda. Los latrocinios y arbitrariedades hacia los sindicalizados se incrementan, el trato desigual se vuelve práctica cotidiana de una fracción del comité ejecutivo. El origen de esta situación la ubicamos en la definición política de la Secretaría General y sus allegados de centralizar la toma de decisiones para lograr sus objetivos de grupo”.

En su escrito manifestaron y exigieron la necesaria reconducción de la vida interna del SPAUAZ, lo que implica reactivar las instancias colectivas de toma de acuerdos. Más aún, como condición ineludible de lo anterior, mencionaron que es impostergable que se respeten las decisiones de las delegaciones sindicales, se deje de construir el padrón de manera unipersonal y con requisitos ilegales, cese el trato desigual hacia las delegaciones y los delegados, se organice una reforma estatutaria democrática y participativa, se retome la rendición de cuentas, tanto de acuerdo a la ley federal del trabajo como a los mismos estatutos sin aducir pretextos irrelevantes y que cualquier negociación con la patronal sea seria y busque conciliar y orientar decisiones precisas, sensatas y en beneficio de todos los sindicalizados, no de mera confrontación y esterilidad evidente.

Por último, señalaron que “el auténtico dialogo se construye mediante la consideración y respeto de las propuestas e ideas diversas, no a través de la imposición o uso abusivo del poder burocrático para tergiversar, retardar o ignorar a quien no es parte del mismo grupo predominante en el comité. Los invitamos a construir una agenda común donde se traten los problemas que nos aquejan a todos, no sólo a unos pocos y nos permita construir un movimiento unitario que logre mejores condiciones laborales para el gremio sindical.”