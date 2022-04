Parlamento ucranio califica como “genocidio” la ofensiva rusa

Kiev. El Parlamento ucranio aprobó el jueves una resolución que califica de «genocidio» las acciones del ejército ruso en Ucrania, y pide a gobiernos parlamentos y organizaciones internacionales que hagan lo mismo, indicó su canal de Telegram.

«Las acciones de Rusia están dirigidas a aniquilar sistemática y coherentemente al pueblo ucranio, privándolo del derecho a la autodeterminación y de un desarrollo independiente», indica la resolución, aprobada por una mayoría de 363 votos de 450.

«Esto necesita el reconocimiento inmediato de las acciones cometidas desde la agresión que comenzó el 24 de febrero de 2022 por las fuerzas rusas como un genocidio del pueblo ucranio», añadía la resolución.

La resolución prevé, igualmente, pedir a la ONU, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, al Parlamento Europeo, a la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y a la de la OTAN, así como a los gobiernos y parlamentos del mundo entero, que reconozcan las acciones del ejército ruso en Ucrania «como genocidio del pueblo ucranio».

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes internacionales, acusaron a Vladimir Putin de llevar a cabo un «genocidio» en Ucrania, una posición que agradeció Kiev, pero que, para algunos juristas, suena más a retórica política que a hechos jurídicamente establecidos.

La evaluación del grupo Institute for the Study of War más reciente sobre la campaña rusa reporta que Moscú está concentrando tropas y vehículos militares en la frontera con el este de Ucrania en preparación para una gran ofensiva que se concentrará en la «liberación completa» de Donbás. Vía Graphic News.