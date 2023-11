Un filósofo latinoamericano: Enrique Dussel Ambrosini

Por: DAVID VALERIO MIRANDA •

El pasado 5 de noviembre del presente año falleció el filósofo Enrique Dussel Ambrosini (1934-2023), pensador, humanista e intelectual que produjo una vasta obra bibliográfica compuesta por alrededor de cincuenta libros y centenares de artículos especializados. Además, se distinguió por atreverse a desarrollar una propuesta teórica, la llamada Filosofía de la liberación, tendencia de la que es pionero y fundador; hazaña no de menor envergadura en la tradición filosófica, posicionamiento que más allá de encontrarse dentro del “canon filosófico occidental” se distinguió por su férrea postura latinoamericanista y anti-eurocentrista, proponiendo la posibilidad de germinar horizontes teóricos y hasta epistémicos originales desde Latinoamérica. Dentro de su propuesta, atendiendo la región continental, se ocupó también de reflexionar temáticas como el comunitarismo muy cercano a los pueblos originarios de América, así como problematizaciones sobre la ética y la filosofía política entre otros tópicos clásicos que nunca separó de su postura latina y decolonial.

No obstante, se distinguió también por ser un disciplinado investigador de la obra de Karl Marx de quien se dice pudo escudriñar los archivos del filósofo decimonónico en su idioma original el alemán. De esta forma fue un pensador que por su misma labor en la que se desenvolvió, se movió entre vaivenes de las bases occidentales que moldearía dándoles una interpretación desde nuestra Latinoamérica. En lo personal, llegué a su obra precisamente por mi interés en el marxismo, del cual su interpretación latinoamericanista y anti- dogmática no me pudo pasar desapercibida durante mi formación como estudiante; de hecho, parte de la investigación que realicé sobre su trabajo la plasmé dentro de mi tesis doctoral y fue muy grato también haberlo conocido y escuchado en conferencias donde mostraba una lucidez propia y erudita, sin olvidar su sarcasmo y su humor huraño.

Al final de cuentas un ser humano, un humanista que se atrevió a destacar dentro de los difíciles caminos de la filosofía asumiendo el gran reto de defender una postura propia desde su región de origen sin perder el diálogo con propuestas de otras latitudes. Un filósofo latinoamericano que no negaba su cuna argentina, hizo de su residencia México donde por varias décadas, o quizá más de la mitad de su vida, convirtió en su casa tras su exilio. Fue un intelectual en toda la extensión de la palabra que nos deja su amplia obra como herencia, pero sobre todo su guía y el orgullo de mostrar que podemos pensar, argumentar, teorizar y hacer filosofía desde nuestras tierras; un teórico que no se limitaba a identificarse con una nacionalidad sino que con estimación se reconocía como un pensador de la patria grande. La finitud propia de lo humano lo ha alcanzado, pero perdurará en el tiempo a través de su legado, obra, teoría y ejemplo. Por todo esto, no está demás decir: muchas gracias, Dr. Dussel.

