Zacatecas, tercer estado con menos homicidios en el país

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el pasado mes de julio, Zacatecas ocupó el tercer lugar del país con menos homicidios dolosos al registrar siete, colocándose por debajo de entidades vecinas como Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí y Jalisco.

La estadística, que fue dada a conocer en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, arroja que en el país son siete entidades federativas las que concentraron en julio de 2025 el 50.7% de los homicidios dolosos con mil 20, lo que significa un promedio nacional de 62.91 homicidios en dicho mes; los registrados en Zacatecas representan el 0.3% de todo el país.

Por debajo de este estado están Yucatán y Coahuila con tres y dos homicidios dolosos respectivamente, mientras que Chihuahua está a la cabeza con 182, seguido de Sinaloa con 170, Guanajuato con 155, Baja California con 142, Guerrero con 134, Jalisco con 124 y 113 el Estado de México, siendo las siete entidades del país que concentran el mayor número de homicidios con el 50.7% del total.

El SESNSP además dio a conocer que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido que en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, los homicidios dolosos han disminuido 25.3% en el promedio de víctimas diariamente, lo que significa 22 homicidios menos al día.

Cabe señalar que en el mes de junio de este año el mismo SESNSP dio a conocer que Zacatecas se convirtió en el estado con mayor reducción de homicidios dolosos, con una baja histórica del 61.2% en el primer semestre de 2025, con respecto del mismo periodo de 2024.

Para ese mismo mes, Zacatecas se colocó en el lugar 10 con menor incidencia de homicidios dolosos, lo que representa el 0.8% del total nacional, mientras que en julio de 2025 fue el 0.3% ya referido.

Finalmente, según autoridades federales, el recuento estadístico que corresponde al sector de seguridad en los 10 meses desde que se asumió la presidencia, es el siguiente: una reducción de 25.3% en los homicidios dolosos con respecto a septiembre de 2024; más de 29 mil personas detenidas por delitos de alto impacto; 14 mil 943 armas de fuego aseguradas y más de 216 toneladas de droga incautadas, entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo; en 21 estados del país se inhabilitaron mil 262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas, y; como resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión han sido detenidas 132 personas vinculadas con este delito.