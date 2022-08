Detectan que Hospital de Concepción del Oro no presta servicio pese a que se paga plantilla

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En el programa radio televisivo “La Nueva Gobernanza”, el gobernador David Monreal Ávila lamentó que en sus recorridos por los distintos municipios está encontrando que hay casas y clínicas de salud cerradas, siendo un caso delicado el Hospital de Concepción del Oro, donde denunció que hay una plantilla de 100 trabajadores a los que se les paga, pero no van a prestar el servicio y lastiman mucho.

- Publicidad -

“Me ha lastimado mucho que quienes tenemos la oportunidad de servir engañemos o nos neguemos”, dijo en entrevista el mandatario estatal, haciendo referencia a ese hecho y también a la comunidad de Cedros, en el municipio de Mazapil, donde los habitantes le señalaron que no hay atención médica en la clínica existente.

Pero el caso más delicado, señaló, es en Concepción de Oro, porque el nosocomio está nuevo y cuenta con una plantilla de más de 100 personas, pero resulta que los trabajadores no van, reiteró. Entonces, a diferencia de otros sitios, no es que no haya doctor para prestar el servicio, sino que sí hay, pero no acuden a cumplir con su deber y aun así se les está pagando y nadie se da cuenta, ni los supervisores, ni la jurisdicción, hasta que la comunidad lo exige, reconoció.

Por otro lado, adelantó que debido al buen ejercicio administrativo de su gobierno y al buen manejo, se le ha permitido acceder a un recurso compensatorio de más de 600 millones de pesos. Esto, reiteró, es gracias a la buena administración, porque el orden social es correcto, porque hay transparencias, se tomaron medidas de austeridad republicana, no hay dispendio, se redujeron los gastos de viáticos, representación, viajes al extranjero y gastos suntuosos, por lo que ese recurso generará capacidad para, entre otras acciones, reparar más clínicas.

Hace 15 días, recordó el jefe del Ejecutivo estatal, se licitaron obras para remodelar 18 casas de salud y clínicas, pero se tiene planeado atender a otras 15 más, pues se logró una donación de 10 millones de pesos por parte de la empresa Newmont y el gobierno pondrá otros 10 y se buscará la ayuda de la federación para lograr una bolsa importante para dar continuidad a las casas de salud de los municipios y dotarlas también de ambulancias.

En lo que respecta a los medicamentos, Monreal Ávila informó que se tiene un 85 por ciento de cobertura en el estado, los faltantes, son pertenecientes al cuadro de tercer nivel, pero destacó que por el momento se tiene para dar atención a todas las enfermedades para los siguientes dos o tres meses, pues hay disciplina también en esta área.