Catorce programas sociales, pilares de la plataforma electoral de Verver

Por: ALEJANDRA CABRAL

Cuarenta años de experiencia como médico y un portafolio de logros como servidor público respaldan la aspiración de Heladio Verver para competir por la Alcaldía de la capital por el partido Fuerza México, expresó el candidato en entrevista para La Jornada Zacatecas.

El pediatra, quien estuvo al frente de la Secretaría de Salud en el estado (SSZ) durante el sexenio 2004-2010, se refiere con satisfacción a los 49 centros de salud que se crearon en ese periodo, al abasto de medicamentos en lugares remotos y al 35 por ciento de incremento en el acceso a servicios de salud; además de su participación para obtener presupuestos históricos para Zacatecas, en su etapa como legislador

Provenir de una cultura médica humanista, sumado a su trayectoria política con resultados, hace la diferencia, para Heladio Verver, en su aspiración a la Presidencia Municipal de Zacatecas y la de otros actores que, dijo, no han logrado apoyar a la ciudadanía zacatecana con la gestión de recursos desde la Legislatura.

A diferencia de ellos, Verver recuerda que, durante su labor como diputado, él fue parte de la suma de voluntades de diputados de distintos partidos que lograron la construcción del libramiento de Zacatecas.

Dentro de los catorce programas sociales en los que Verver basa su plataforma electoral, está priorizada la atención a niñas y niños, a madres jefas de familia y a jóvenes en vulnerabilidad, pues el político está consciente de que, en el estado, la falta de oportunidades afecta directamente a la gran mayoría de los que no son privilegiados al formar parte de una “burocracia obesa”.

“Niños cada día”, “Primero las Jefas” y “Jóvenes 4×4” son los nombres de estos programas con atención a población vulnerable.

Heladio Verver tiene dimensionado el problema de la insuficiencia de estancias infantiles “En Zacatecas por el número de niños que nacen, necesitamos 21 estancias infantiles; Zacatecas tiene nueve”; además, se preocupa porque las infancias de nivel primaria puedan acceder a becas necesarias, que actualmente no les brindan por habitar en zonas de “bajo grado de marginación”.

“A aquellos que están caminando solos por la vida, vamos a apoyarlos” expresa al referirse al 40 por ciento de zacatecanas jefas de familia que tienen una carga excesiva de cuidados y empleos precarios; y a los adultos mayores que requieren cuidados especiales por encontrarse en situaciones de alta vulnerabilidad.

El candidato también busca atender a la población de adultos mayores que no recibe apoyo por no llegar a los 65 años aún, y que se encuentran dentro de un grupo pequeño de personas en situación de alta vulnerabilidad, física y económica. “Tenemos que hacer un catch up de los adultos de 60 a 65, y de aquellos que no han ingresado a los programas de discapacidad, de igual manera”, expresó el candidato.

Apoyar el emprendimiento y generar condiciones económicas para que los capitalinos puedan salir adelante con dignidad es otro de los fines de la aspiración de Verver para gobernar el municipio.

Estar al frente del Ayuntamiento implica para el médico, no solamente cumplir el artículo 115 constitucional que marca las funciones de un presidente municipal, sino instalar una cercanía a la ciudadanía, “armar un equipo inteligente de personas” y despertar a aquellos funcionarios que no están cumpliendo sus funciones dentro del Ayuntamiento.

“Tenemos una cantidad impresionante de posibilidades de mejorar la condición de vida de los trabajadores y de las personas que atienden los trabajadores”, indicó Verver abonando al punto anterior.

Respecto al partido político por el cual está compitiendo por la Presidencia Municipal, Verver expresa que, si bien los partidos son meros vehículos, Fuerza México es una entidad estatal que le está dando plataforma a todas las y los zacatecanos que están “en posibilidad de verdaderamente transformar al municipio”.

Verver se muestra optimista de que su trayectoria de logros y servicio, como médico y representante popular, sean factores que lo hagan llegar al Ayuntamiento, desde donde hay suficientes recursos (“690 millones de pesos”, puntualizó el candidato) para brindar derechos sociales y verdaderas oportunidades a las y los capitalinas.