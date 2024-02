«Claudio X González no me pidió ser candidato», Slim

Por: La Jornada •

El empresario Carlos Slim negó que Alejandro Ramírez Magaña o Claudio X González Laporte hayan comandado a un grupo de empresarios que le ofrecieron ser candidato presidencial en 2018, abanderado por PRI y PAN, para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador. Hubo algunas propuestas de varias gentes que no voy a decir , pero la idea original surgió en redes sociales desde 2017 y esto se acrecentó al año siguiente, comentó. La semana pasada, como parte de la promoción de su más reciente libro, López Obrador soltó que en 2018 se invitó a Slim a ser candidato con la promesa de que declinarían a su favor José Antonio Meade PRI y Ricardo Anaya PAN, pero el empresario se negó. El hombre más rico de México declaró que hubo varias propuestas en ese sentido, pero descartó revelar quiénes se las hicieron. A una semana de las declaraciones del mandatario, Slim reconoció que tiene diferencias con López Obrador, algunas se las ha mencionado en discusiones cordiales , pero otras las está guardando para cuando salga de la Presidencia. Entre las primeras, comentó, se encuentra la reivindicación de Porfirio Díaz, que para el magnate fue un gran Presidente . Cuando se le preguntó sobre el paquete de iniciativas presentadas por el Presidente, Slim consideró positivo que tengan diferencias los tres poderes. No era usual había una influencia del Ejecutivo en el Judicial . Comentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir conforme a ley, así que, si la ley no es justa, cámbienla, pero mientras la ley sea de cierta forma, la Suprema Corte debe votar conforme a ella . En un balance de esta administración, subrayó que este gobierno es uno de transición, ojalá el que siga, quien sea que gane, sea un gobierno de consolidación . En ese punto expuso que la actual administración ha querido participar en más industrias, pero ha respetado al sector privado . En los primeros años se cuidó la inflación, las finanzas públicas y que se mantuvieran los impuestos, el piso para competir en condiciones semejantes, pero entre los pendientes está la seguridad. Es una tarea pendiente que estamos esperando que se resuelva. Por ejemplo, se instalan creo que 38 cuarteles, con mucha presencia de la Guardia Nacional, pero la inseguridad ahí está , reprochó. Sobre el colapso de la línea 12 del Metro, que recientemente fue reabierta, y la falta de responsabilidades penales sobre el sector privado, el empresario mencionó que es algo ya muy discutido. En general hubo muchas cosas que se hicieron bien, luego hay falta de mantenimiento de varias administraciones. Ese Metro trabajó 12 años y no le pasó nada. No es una cosa de origen , zanjó. De cara a los comicios del próximo junio, dijo que conoce tanto a Claudia Sheinbaum como a Xóchitl Gálvez desde hace tiempo. Las dos se ven muy comprometidas, con entusiasmo de llegar a gobernar, y deseo de hacer las cosas bien , resumió sin diferenciar su percepción de una y otra.