Asedian trasnacionales y plagas a los caficultores

Coatepec, Ver., La roya se puede controlar mas no erradicar, y la investigación para atender el tema está encabezada por las mismas trasnacionales que venden el remedio y la enfermedad a los productores; dominan la cadena de valor, compran el café, venden semillas híbridas, fertilizantes y otro tipo de organismos para incrementar la productividad de los cafetales. El negocio es redondo , exhibe José Gervasio Partida Sedas, profesor investigador del Centro Regional Universitario de Oriente (CRUO).

Pequeños puntos amarillos, como si fueran salpicaduras de quemaduras solares, se van esparciendo sobre las hojas hasta que éstas se caen. Al dañarse las hojas tampoco hay un ciclo regular de fotosíntesis –proceso a través de la cual las plantas obtienen energía–, lo que afecta el fruto de los cafetos, la cereza.

Partida Sedas explica que la roya es un problema muy viejo, pero afectaba en zonas bajas . Las distorsiones en los regímenes de temperatura, que han provocado un aumento en las olas de calor, han permitido que el hongo avance con facilidad en terrenos más altos y afecta a las especies de arábica, que se cultivan entre los 800 y 2 mil 100 metros sobre el nivel del mar.

Como respuesta, se ha privilegiado la estrategia del cambio de variedad típica o criolla por híbridos entre la canéfora (o robusta) y arábica, que suponen ser más tolerantes a la roya. Sin embargo, esas plantas también muestran ser susceptibles al hongo, advierte el investigador. A esta enfermedad se suma la broca, un insecto que perfora y seca las cerezas del café.

“Aunado a las distorsiones climáticas, realmente la inversión en el cultivo del café ha ido disminuyendo (…) al caer los precios ya no hay dinero para invertir en las fincas, en la nutrición de las plantas”, un aspecto que, de acuerdo con el profesor del CRUO, ayuda a reducir el riesgo de que los cafetos enfermen.

“Este año de plano no me dio café porque esa finca lo que tiene es que un año da, el otro descansa (…) Me bajó mucho desde que le pegó la roya”, expresa Enrique Cid Cortés, productor de Teocelo. Un año su parcela saca 300 kilos de café en cereza, al otro hasta una tonelada –que era lo común antes de que sus plantas enfermaran, allá por 2005–.

“Entre esta que le llaman depresión y el coraje (…) ya no hallaba por dónde, pero es el cambio del tiempo. Nos dieron plantas, pero ¿de qué sirvieron?, según eran más resistentes a esa roya, pero entre que pegaron y no pegaron me quedé ahí una con árboles que yo ya tenía, metiéndoles, eso sí, bastante nutritivo”, comenta Evangelino Rea, quien tampoco ha recuperado los niveles de rendimiento de su parcela, la cual pasó de 20-22 quintales a 11-16.

Marcos Palestina, de San Miguel Tlapéxcatl, dice que él tenía plantas de 50 a 60 años con las que cosechaba un promedio de 35 quintales (57.5 kilos de café en pergamino), bajé a siete quintales por la roya , por lo que prefirió meter sólo variedades nuevas, pero no se ha recuperado del todo, su producción actual ronda los 20 quintales.

Partida Sedas puntualiza que a pesar de los cambios que ha habido en este gobierno, la política neoliberal no se ha dejado de aplicar en el cultivo del café. Las trasnacionales son las que controlan el mercado del café mexicano, tanto el interno como el internacional, y son las que aplican las políticas cafetaleras , incluida la investigación.

Datos del fondo sectorial de investigación en materias agrícola, pecuaria, acuacultura, agrobiotecnología y recursos fitogenéticos (Conacyt-Sagarpa) exhiben que en sus 14 años de existencia financió ocho proyectos enfocados al sector cafetalero.

El que mayores recursos tuvo fue para investigación de mercado e innovaciones tecnológicas no detalladas, que le agregaran valor comercial al grano. Ese solo proyecto absorbió 54 por ciento de los 22 millones de pesos que se destinaron a las investigaciones vinculadas con el sector cafetalero mientras existió el fondo.