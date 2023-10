Avala el IECM lineamientos para el retiro de toda propaganda política

Desde el año pasado, muchos lugares han sido tapizados con propaganda que únicamente hace referencia a los nombres de los aspirantes a un puesto de elección popular. Al no mencionar los comicios ni llamar al voto, dicha publicidad no ha sido objeto de sanciones por parte del IECM; no obstante, la Contraloría sí ha iniciado investigaciones por pintas como las de la alcaldesa panista de Álvaro Obregón, Lía Limón, cuya administración ha reconocido un gasto de 5.4 millones de pesos para dicho fin.

Eso implica que todos los muros que contengan publicidad con nombre, apellido, imagen o algún dato que haga identificable a una persona, sea servidora pública o no con excepción de la relativa a informes de gobierno, deberá ser retirada, así como aquella en la que no se identifique de manera expresa y visible la calidad de la persona y la denominación que se dé al proceso político.

Si bien los programas sociales no serán suspendidos durante el proceso electoral, los lineamientos establecen que no podrán promoverse, difundirse ni serán entregados en eventos masivos. Y se ordenó que aquellos que no se informen de manera previa al instituto no podrán operarse a partir del inicio de las campañas electorales y hasta el día de la votación.

Además, los funcionarios incluidos los servidores de la nación tienen prohibido hacer promoción para sí o terceras personas, pues por la naturaleza de su encargo tienen más posibilidad de influir en la ciudadanía con sus expresiones, por lo que deben guardar mayor mesura y deber de cuidado .

En la sesión de ayer, el IECM declaró como procedentes las solicitudes de registro por una candidatura independiente de Lorena Osornio quien pertenece a la familia Barrios, líderes del comercio ambulante en la ciudad; Pedro Pablo de Antuñano, ex funcionario del gobierno de Ricardo Monreal en la Cuauhtémoc, y Fernando Salvador Sánchez Campos.