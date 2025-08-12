Gobierno de Zacatecas organiza evento para vincular MIPYMES con empresas mineras

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Economía, anunció el Encuentro de Negocios para la Minería 2025, un evento para establecer relaciones comerciales directas entre las grandes empresas mineras y las MIPYMES locales.

Este encuentro se llevará a cabo los días 19 y 20 de agosto en el Centro Platero, con el objetivo de fortalecer la cadena de suministro del sector minero y generar oportunidades de negocio para los proveedores zacatecanos.

El Encuentro de Negocios 2025 contará con la participación de importantes empresas tractoras del sector, como Capstone Copper, Newmont, Pan American Silver, Orla Mining y Fresnillo PLC, así como asociaciones clave como Aprocal (Asociación de Profesionales en Compras y Logística).

Estas empresas han identificado más de 300 necesidades específicas de productos y servicios, que van desde insumos mineros como equipos de protección (EPP) y refacciones para maquinaria, hasta servicios especializados como mantenimiento industrial y estudios geológicos.

Las MIPYMES interesadas en participar podrán registrarse de manera gratuita en la plataforma https://proveedoreszacatecas.com/

Una vez registradas, recibirán un listado completo de requerimientos para identificar las oportunidades que mejor se ajusten a sus capacidades.

Durante el evento, se llevarán a cabo reuniones personalizadas de 20 a 25 minutos de duración, con agendas previamente establecidas para maximizar el aprovechamiento del tiempo.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro hizo un llamado a los empresarios locales a no desaprovechar esta oportunidad. «Queremos que las MIPYMES zacatecanas sean protagonistas del desarrollo minero en nuestro estado. Este encuentro es el primer paso para construir relaciones comerciales sólidas y duraderas», enfatizó.

Para mayor información, los interesados pueden contactar a la Dirección de Minas a través del correo: [email protected] o a la Dirección de Industria al teléfono 492 491 5000 extensiones 36192, 36211 y 36251.