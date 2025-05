Clase máster de Zumba reúne a más de 200 personas en apoyo a mujer que lucha contra el cáncer

Por: La Jornada Zacatecas •

Más de 200 personas se unieron en una clase máster de Zumba con en apoyo a la señora Alejandra Márquez, quien actualmente lucha contra el cáncer. El evento, realizado en el polideportivo de Colinas del Padre, no solo promovió la activación física y los buenos hábitos de vida saludable, sino que también recaudó fondos para contribuir al tratamiento oncológico.

La señora Alejandra, originaria de la comunidad de Chilitas, expresó su profunda gratitud hacia el alcalde Miguel Varela y al equipo del DIF Municipal por hacer posible este noble evento.

“Cuando recibí tratamiento oncológico en instituciones públicas, los médicos me desahuciaron y dijeron que solo me quedaban 20 meses de vida. Al buscar tratamiento en un hospital privado, me dieron esperanza de curarme y vivir una vida plena junto a mis hijos. El problema es que el tratamiento es costoso y no me alcanza para los gastos. Por eso, agradezco infinitamente el apoyo del alcalde y del DIF Municipal”, destacó.

La directora del DIF Municipal, Mitzia Peláez, resaltó que acciones como esta seguirán realizándose bajo la visión del alcalde: “un alcalde de puertas abiertas y de cálida atención hacia las familias de Zacatecas”.

Asimismo, mencionó que el éxito de este evento podría llevar a la realización de otros similares, contribuyendo así a fomentar estilos de vida saludables y convivencia social, pero, sobre todo, apoyando a quienes más lo necesitan.

Por su parte, el director del Departamento del Deporte en la capital, Ángel Gaeta, enfatizó que los espacios públicos y deportivos del Ayuntamiento siempre tendrán las puertas abiertas para eventos loables como este.