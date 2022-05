Diputados aprueban modificar la integración de comisiones

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de una discusión de casi tres horas entre diputados del bloque plural y oficial en la Sexagésima Cuarta (64) Legislatura, con 15 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, que se suman a los de favor, legisladores aprobaron en lo general el dictamen de Punto de Acuerdo mediante el cual se modifica la integración de las comisiones legislativas debido a la supresión de la bancada del Partido Encuentro Solidario (PES) y por ende, su representación en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas.

La iniciativa fue leía en tribuna por el diputado de Movimiento Ciudadano, Enrique Laviada Cirerol, quien se negó a leer los nombres de los diputados y las comisiones que llegarían a ocupar con las modificaciones “por economía legislativa” y argumentado que la participación tanto en los órganos de gobierno, como en la Comisiones Legislativas atiende a criterios de proporcionalidad de acuerdo con la representatividad de la que goza cada grupo parlamentario, a efecto de que se vean reflejados los principios democráticos que deben regir la actividad parlamentaria.

Conforme a esto, expuso y dado los recientes cambios en la conformación de grupos parlamentarios era necesario realizar adecuaciones a los órganos de gobierno y las diversas comisiones legislativas a efecto de generar equilibrios que permitan una deliberación genuinamente democrática conforme a la representatividad de cada grupo parlamentario. Ello derivado de la desintegración del grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario, en virtud de su situación partidaria, así como de la reciente integración de legisladoras que formaban parte del grupo parlamentario de Morena, las cuales se sumaron al grupo de Nueva Alianza Zacatecas.

Adicionalmente, precisó que en cuanto a las modificaciones en la titularidad de las presidencias tanto de la Junta de Coordinación Política, así como del Órgano de Administración y Finanzas, por tratarse de sustituciones, únicamente cumplirán con el periodo que inició el 7 de marzo de 2022, por lo que de igual manera concluirán el 7 de septiembre del mismo año, respetando así los periodos de seis meses previstos en la normatividad interna, así como de criterio de paridad de género, para que con posterioridad se regularice la alternancia dentro de estos órganos de gobierno.

Por otra parte, dijo, en cuanto a la conformación de las comisiones legislativas, se ha observado una parálisis en su funcionamiento debido a la integración desproporcionada que se realizó primigeniamente, de manera que resulta necesaria la modificación de sus integrantes a efecto de generar condiciones óptimas para su funcionamiento.

Entre los cambios más significativos, fue que la Junta de Coordinación Política, el órgano de gobierno más importante de la Legislatura, pasó de estar bajo la presidencia del panista José Guadalupe Correa Valdez, al petista José Xerardo Ramírez Muñoz, quien renunció a la mesa directiva y fue sustituido por Enrique Laviada Cirerol. El Punto de Acuerdo, se solicitó fuera considerado de urgente y obvia resolución, no sin antes de que 12 diputados intervinieran para hablar a favor y en contra.

Cambios por estancamiento de trabajo; bloque oficial denuncia venganza

En un primer momento y para hablar a favor, Enrique Laviada Cirerol insistió en que era un proceso normal como el que sucede en los diferentes parlamentos y que se trata de un acomodo democrático de las fuerzas del congreso en favor de las causas de Zacatecas y para apoyar al ejecutivo en todas las acciones benéficas para el estado.

A la postura de Laviada Cirerol, el diputado de Morena, Ernesto González Romo señaló que dicha propuesta es una venganza del bloque de oposición por el veto de las herramientas legislativas, y lo expresarán citando a comparecer a funcionarios, cambiando las comisiones y desconociendo al PES, quitándole a este último, la representación en los órganos de gobierno cuando todavía no se aprueba el desconocimiento. Asimismo, aprovechó para llamar a los líderes de los partidos aliados para que se definan porque sus votos en la Legislatura van en contra del gobernador.

En su momento, el diputado perredista, José Juan Mendoza Maldonado, señaló que estas modificaciones se deben al principio de igualdad parlamentaria y el respeto a los derechos de las minorías parlamentarias, porque hace 5 meses se atropelló la igualdad y se vulneraron los derechos de las minorías, al integrar comisiones en las que hoy es imposible que la oposición pueda sacar un dictamen favorable. “No vengan a chillar”, les dijo, para aclarar que estos cambios no buscan sustituir a una mayoría abusiva por otra misma, sino que se respetarán los derechos de 10 diputados que dijo esperar, se comporten con autonomía.

Por su parte, la diputada Zulema Santacruz, una de las afectadas con los movimientos, señaló que en el pleno hay poca democracia y poca paridad de género. Y a Laviada Cirerol, que “no tiene pelo en la cabeza”, le señaló que un día antes hablaba de ayuda humanitaria y un día después viene a pisotear los derechos, quitándolas de todas las comisiones y órganos de gobierno.

En el mismo sentido, la diputada por el Partido Verde Ecologista de México, Georgia Fernanda Miranda Herrera, denunció el atropello hacia las diputadas del PES y pidió al bloque plural a qué digan con base en qué decidieron quitarlas “porque en una de esas meten una reserva para quitar al Verde”. Hasta el momento, aseveró no hay un documento oficial que diga que ha dejado de existir el grupo parlamentario del PES.

La diputada Ana Luisa del Muro, del PT, aclaró que el reacomodo de comisiones obedece a la urgencia de que el trabajo transite de manera puntual y se dictamine como corresponde, y no obedeciendo ni supeditados a otros poderes. Al respecto, el panista José Guadalupe Correa Valdez recordó que la primera distribución de las comisiones no fue bajo el protocolo ni los reglamentos establecidos. Aquel escenario fue, para la diputada Priscila Benítez, “grotesco”, pues no se ha respetado la paridad y hay “línea” de afuera.

Finalmente, el también petista José Luis Figueroa Rangel coincidió que sí es un acto de revanchismo y advirtió que en próximos días el Poder Legislativo entrará a un proceso de investigación y no habrá condiciones para poder defenderlo por la arbitrariedad. “Nos van a corregir la plana”, advirtió, e hizo un llamado a parar las fobias personales.