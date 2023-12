Cultura de Paz y cultura para la paz, ¿cuál es la diferencia?

Por: LEONARDO SANTOYO ALONSO •

La Gualdra 602 / Cultura

En un revelador artículo acerca de cómo rastrear dónde, cómo y porqué de los estudios para la paz, Francisco Jiménez Bautista,[i] plantea la necesidad de pensar en forma crítica y reflexiva qué es esto de la cultura de paz o la cultura para la paz, ¿dónde y cómo radica esa diferencia? Para Jiménez Bautista primero es necesario detenernos en definir ¿qué es la paz? Entendida comúnmente como la ausencia o reducción de todo tipo de violencia o, también como la transformación empática, creativa y noviolenta[ii] (sí, como una sola palabra) de conflictos, la realidad es comprender que la paz debe contemplarse desde una perspectiva con dimensiones científicas.

La noviolencia es entonces una filosofía para la paz que no sólo niega la violencia, sino que también, implica un programa de construcción social de componentes económicos, políticos y culturales. Frente a estos conceptos la cultura para la paz se transforma en una propuesta que implica una base metodológica de investigación adecuada para el desarrollo de cualquier disciplina científica. En consecuencia, la cultura de paz se convierte en esa disciplina que es reconocida por la comunidad científica. Entonces, cuando hablamos de una cultura para la paz se debe entender todos aquellos esfuerzos por comprender que la paz no es sólo una contraposición de la violencia, que la violencia no es lo mismo que el conflicto, que en concatenación el conflicto es parte del proceso que busca la paz. Los estudios para la paz son la forma de entender la violencia en sus diferentes dimensiones (estructural, directa, cultural o simbólica) y que en paralelo surgirá una idea de paz (negativa, positiva, neutra), cada una explicando o describiendo la evolución de aquello que entendemos como paz.

En perspectiva, en los estudios que llevan el nombre de cultura de paz en México, se hace hincapié sobre todo en la educación, decretando por de facto que ya existe una cultura de paz, cuando en realidad deben regirse como para o construcción de paz, debido a que, aunque existen avances en ese rubro, no se tratan aun de la validación de una postura teórica confirmada por los hechos, sino de un conjunto de postulados en construcción para comprender que es la paz y dónde podemos encontrarla.

* CA 172 UAZ Teoría, historia e interpretación del arte.

[i] Catedrático titular de estudios de la paz desde 2010 en la Universidad de Granada, España, Jiménez Bautista, F. (2022). “Estudios para la paz: hacia una cartografía de paces”. Revista de Cultura de Paz, 6,1–37. https://doi.org/10.58508/cultpaz.v6.170.

[ii] Castañar Pérez, Jesús “Cthuchi Zamarra” (2010) Breve Historia de la Noviolencia Ediciones Pentapé. Madrid.