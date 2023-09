El cuartelazo del 11 de septiembre marcó el inicio del neoliberalismo

Pero el bombardeo al Palacio de La Moneda no sólo significó el inicio de un salto cualitativo en la sistematicidad y la crueldad de la represión en el mundo. En la metralla y las llamas que acabaron con Salvador Allende, con los colaboradores que lo acompañaron en su última batalla y con la democracia a la que defendían, se incubó el pinochetismo económico que hoy conocemos con un nombre mucho más suave: neoliberalismo. Concebido y diseñado en Estados Unidos, al igual que el cuartelazo, ese modelo de reconcentración salvaje de la riqueza sólo podía ser impuesto en un país al que se la habían mutilado los movimientos sociales, la oposición y la disidencia: tras el 11 de septiembre fueron desarticuladas centrales obreras, agrupaciones campesinas, partidos políticos, medios críticos y organizaciones no gubernamentales, y en esas condiciones, aunadas a la omnipresente censura, delación y represión, era imposible organizar una simple manifestación, por pequeña que fuera.

La dormición de la conciencia

La muerte no es digna de llevarse a la madre de Dios y por eso en los ritos cristianos no se habla del fallecimiento de María: Roma llama asunción a su final en la Tierra y las Iglesias cristianas de Oriente lo denominan dormición. Algo semejante –no es muerte, sino ausencia– trajo aparejado el pinochetismo económico, allí donde fue aplicado, a la ética social. Las exigencias de rentabilidad, competitividad y productividad que el modelo traía aparejadas barrieron con toda consideración de bien común (salvo las seguridades nacional y pública), de solidaridad y de interés colectivo por la suerte de los débiles. Todo lo que no produzca dividendos es superfluo, incluidos los mecanismos públicos de redistribución y movilidad. La población es tratada como un recurso natural adicional y queda sujeta a una depredación análoga a la de los hidrocarburos, los bosques o las aguas.

Tal vez por eso, en Chile la revisión del pasado está sujeta a una previa sanitización de intenciones, narra Genaro Arriagada, pero no condenes ni señales responsabilidades o hazlo, al menos, de manera generalizada. Por ejemplo, Arriagada expresa crudamente en su libro De la vía chilena a la vía insurreccional, que se presentó el pasado jueves 7 en Santiago, que el golpe y el inicio de la dictadura fueron responsabilidades compartidas por los mandos castrenses y por los políticos de la Unidad Popular, empezando por el propio Allende. Torturados y torturadores, desaparecidos y desaparecedores, asesinos y asesinados, todos llevan, pues, parte de la culpa por lo que se ha dado en llamar quiebre democrático . A fuerza de no querer hurgar en el pasado, de no abrir heridas y de no provocar la ira de los antiguos verdugos, se ha terminado por legitimar el pinochetismo, hasta el punto de que el pinochetista José Antonio Kast logró la mayoría de los sufragios en la primera vuelta en la elección presidencial del año antepasado.

Pero ante la indiferencia de la inmensa mayoría, un joven que en 1973 aún no había nacido viajaba ayer en el Metro hacia el centro de Santiago para llevar a la manifestación por los derechos humanos y la memoria el retrato de un abuelo al que no conoció porque lo desaparecieron antes de que él naciera. Queda la esperanza de que muchas de pequeñas grietas como esa acaben por llevar al colapso el espeso cascarón del pinochetismo social.