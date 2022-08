Se reforzará el AICM con 600 mdp y se limitarán sus vuelos: AMLO

Ciudad de México. Una vez que concluyó la evaluación de las condiciones de operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a partir de este año se iniciará una proceso de reforzamiento con una inversión de 600 millones de pesos de fondos federales, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. En paralelo, dijo, ante la saturación de operaciones en esa terminal aérea se determinó restringir los vuelos desde el AICM.

- Publicidad -

Durante su conferencia de prensa, López Obrador señaló que será el gobierno de la Ciudad de México el que estará a cargo de la obras de reforzamiento porque el gobierno federal está saturado en la realización de obras con el apoyo de las fuerzas armadas. Explicó que aún faltan 600 kilómetros del Tren Maya, mil sucursales del Banco del Bienestar, 250 cuarteles de la Guardia Nacional y el nuevo aeropuerto se Tulum.

Recordó que cuando se realizó esta obra (bajo la administración de Vicente Fox), se anunció que sería una obra cuya duración serían 50 años «y no aguantó porque no lo hicieron bien».

Informó que aunque no hay riesgo de trabajar en el reforzamiento del AICM y las operaciones aéreas «Se van a limitar porque hay una saturación. Es decir, ya no se puede porque no sólo son más vuelos los que pueden operarse en el aeropuerto, sino también hay más pasaje. Alguien hacía la observación de que los aviones son más grandes y significa más gente. El número de vuelos y el incremento de pasajeros.»

Destacó que la limitación de vuelos desde el AICM comenzará a partir de este año, al igual que, confió, el reforzamiento, una vez que se concluya con el proceso de licitación. Mencionó que se acordó que, como el aeropuerto estaba en la Ciudad de México, será el gobierno capitalino el que asuma la responsabilidad de las obras.

—¿Que dice el dictamen sobre el aeropuerto?

—Habían dos opciones, una, apuntalarlo, y que se hiciera después una reparación de fondo y otra intervención para mediano y largo plazo. Optamos por lo segundo, porque está de por medio la seguridad de la gente.