Vuelve la SEP a plantar al magisterio disidente

Por tercera ocasión, la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló la mesa tripartita pactada para las 11:00 horas de ayer con el magisterio disidente de la Ciudad de México, denunció Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Calificó lo anterior de falta de seriedad, pues cancelan sin ninguna razón. La estrategia es cansarnos, pero no van a lograrlo , aseguró.

Por la mañana, cientos de educadores de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la capital del país, marcharon del Hemiciclo a Juárez a las oficinas de la SEP en Donceles 100 para exigir, entre otras demandas, el mecanismo con el que se regresarían los descuentos aplicados a más de 12 mil educadores.

Otras exigencias son la homologación de prestaciones y bonos que se dan al magisterio, pues hay entidades con hasta 90 días de aguinaldo, pero en la Ciudad de México nos dan 40 . También solicitan el pago de bonos a maestros jubilados, la basificación de 5 mil profesores interinos y el incremento de plazas docentes.

En un mitin frente al acceso principal de Donceles 100, el cual estaba cerrado, los profesores inconformes señalaron: ya no confiamos en las autoridades educativas, porque no sólo no hay diálogo, tampoco han aplicado el aumento salarial retroactivo anunciado el pasado 15 de mayo, pero sí nos han realizado descuentos, pese a que se acordó con el gobierno federal que no habría ninguna sanción laboral o administrativa .

Los maestros inconformes destacaron que todavía analizan si aceptarán o no la nueva fecha propuesta por la SEP para realizar la mesa de diálogo, luego de que la dependencia federal confirmara que no acudirá el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Serán nuestras instancias de consulta escuela por escuela las que definan si asistimos o no a la cita que ellos ofrecen este lunes 14 de julio, porque ya son tres veces las que nos dejan plantados , indicaron.

Ante la suspensión del encuentro, anunciada por la SEP, los maestros expresaron su malestar e inconformidad, e incluso reprodujeron en el mitin el audio en el cual les informaron de la cancelación de la reunión.

El dirigente magisterial enfatizó que a las 10:21 de la mañana de ayer, Juan Carlos Cummings, funcionario de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), le informó por un audio de WhatsApp lo siguiente: Pedro, buen día. Te llamo para informarte que se suspende la reunión que tenemos contemplada hoy en Donceles. Vamos a confirmar la próxima semana qué día, pero hoy está suspendida .

Hernández Morales aseveró que esto es para que vean la seriedad de estos funcionarios. La primera vez que nos cancelaron, el 27 de junio, fue porque no podían asistir a la reunión; la cita del 3 de julio la descartaron porque pidieron tiempo para analizar nuestro pliego de demandas, aunque les insistimos que no es nuevo; y hoy, no hay ninguna razón .

Analizarán caso por caso

Luego de la manifestación que realizaron los docentes, la AEFCM reiteró su disposición firme, permanente y abierta al diálogo con los trabajadores de la educación.

Sin especificar la causa de las cancelaciones por parte de la SEP, señaló que respecto a las demandas de los maestros capitalinos, entre ellas la reintegración de los descuentos salariales aplicados a más de 12 mil docentes, una vez recibidas las listas definitivas (de afectados) el pasado 9 de julio, se dará inicio al análisis individual de cada caso, a fin de proceder con los reintegros correspondientes, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes .

La AEFCM aseguró que la próxima reunión con el magisterio disidente será el lunes 14 de julio.

