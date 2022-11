“Hoy no se vive represión, este es un ejército de paz”: Adán Augusto López

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Este no es un ejército de militarización […] No se puede hablar de militarización en estos tiempos del país cuando tenemos un ejército moderno, capacitado, que ha evolucionado conforme ha evolucionado el país. Hoy ya no se vive la represión, por el contrario, este es un ejército de paz”, dijo en su mensaje final el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el marco de su visita al Poder Legislativo del estado para dialogar con diputados locales acerca de la reforma constitucional que amplía el período de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad, a quienes aprovechó para decirles que voten con conciencia, pues el país necesita de todos.

La primera en tomar la palabra en la tribuna fue la diputada Karla Valdez Espinoza, presidenta de la mesa directiva que cambió los tonos azules del PAN por un rojo satinado en su atuendo. “Los ciudadanos de Zacatecas no vivimos en paz”, dijo con contundencia al inicio de su mensaje de bienvenida, en el que aprovechó para solicitar al secretario de Gobernación que lleve la petición al Presidente de la República de que “ayude a nuestro pueblo a recuperar la paz”, pues Zacatecas, reiteró, vive momentos álgido y turbulentos y sus ciudadanos no merecen vivir así. “Ocupamos que nos eche la mano”, dijo zacatecanamente antes de concluir.

Tocó el turno al gobernador del estado, que por primera vez en lo que va de su mandato, subió a la tribuna de esa soberanía. En su discurso, Monreal Ávila destacó el acto de acudir, por parte del secretario, a las 32 entidades federativas para escuchar las distintas posturas, pues el diálogo democrático, apuntó, no es, ni debe ser, sólo de ida, sino que tiene que convertirse en un ejercicio de construcción y búsqueda de acuerdos y consensos, sobre todo cuando se trata de un tema de “tan alta propiedad” como lo es la pacificación del país.

Sin lugar a dudas, afirmó el mandatario estatal, la Reforma Constitucional que amplía el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública hasta 2028, aprobada por el Senado de la República y enviada al Diario Oficial de la Federación para su publicación, es una de las acciones más importantes en la materia impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la creación de la Guardia Nacional en marzo de 2019.