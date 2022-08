Programas sociales tendrán presupuesto el próximo año, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió que todos los programas sociales contarán presupuesto para el ejercicio del año próximo. E inclusive confió en que la gente siga apostando por la transformación para el próximo sexenio.

“No hay ningún Programa de Bienestar que se quede sin presupuesto. Que la gente sepa, si escuchan que va a haber reducción de presupuesto de los Programas de Bienestar, que sepan que es mentira, que es un invento, una calumnia de nuestros adversarios. ¡Así, categórico!”, sostuvo el mandatario durante la mañanera de este miércoles.

Señaló que en los dos años que restan de su gobierno se propone hacer todavía muchas más cosas y avances, a los que, dijo, se han alcanzado hasta ahora.

“Vamos a continuar limpiando, limpiando, limpiando, y creo que la gente va a optar porque se continúe con la transformación (gobiernos de la 4T). De todas maneras con los dos años que nos faltan se van a hacer muchas cosas, se va a hacer lo mismo si no es que más, en lo que falta, de lo que ya hemos hecho, porque estamos avanzando mucho”.

En el caso de los programas sociales, planteó, en lo que resta del año, en 2023 y para el último año de su sexenio, 2024, el presupuesto se incrementará.

“Es por convicción, porque estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y el presupuesto se va a orientar, mientras estemos en el gobierno, de manera preferente a atender a la mayoría de la población, y en especial a los pobres”.

Dio dos ejemplos: uno que se ha alcanzado un acuerdo con los gobiernos de al menos la mitad de las entidades del país para que la pensión para personas con discapacidad sea universal. Por ahora, el gobierno federal aporta este beneficio a personas en esa condición hasta los 29 años.

Con el convenio firmado con autoridades locales, no todas –remarcó—, ese programa se ampliará para dar la pensión a todos los que tienen discapacidad de 30 a 64 años de edad, en los estados donde así se alcanzó el acuerdo. Para ello se dispondrá de 50 por ciento de recursos estatales y 50 por ciento federales.

En el caso de la pensión a adultos mayores, agregó el mandatario, al final de su sexenio se duplicará la cantidad que se deposita a ese sector, en comparación con la que inició el programa, además que la edad para recibir el beneficio social es a partir de 65 años.

“Todos los programas van a tener aumento, cuando hablamos de que pasa de austeridad republicana a pobreza franciscana es porque no debemos relajar la disciplina, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y vamos a seguir ahorrando, que no haya dispendios”, planteó el jefe del Ejecutivo federal.