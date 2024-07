Poder Judicial «no me tiene tan contento»; echó atrás la LIE: López Obrador

Por: La Jornada •

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Poder Judicial “no me tiene tan contento” porque echaron atrás la ley de la industria eléctrica en beneficio de los capitales privados y en perjuicio de los consumidores.

En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el mandatario destacó que en su sexenio se rescató a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ésta a finales de este año generará casi 60 por ciento de la producción de energía.

Destacó que el proyecto en el periodo neoliberal era privatizar el servicio. “No nos íbamos a quedar sin luz, nada más que iban a venir a dar el servicio las empresas extranjeras, ese era el modelo. Lo que sí iba a suceder es que íbamos a pagar más con la luz. Por eso no me tienen tan contento los del Poder Judicial, porque ellos que me digan si no, por defender a las empresas extranjeras cancelaron la ley eléctrica, que era para beneficiar a los consumidores mexicanos. Y no les importó”.

Agregó que ahora, en medio del debate por la reforma al Poder Judicial, desde ese espacio se lanzan en contra de su administración.

“Ahora hacen como que nada más es un capricho de nosotros. ¡No! O una venganza, ¡no! No es mi fuerte la venganza, yo no odio, nada más que no olvido”.

Reiteró lo que dijo el pasado fin de semana en una gira por el norte del país, cuando desde Mexicali aseguró que está garantizado el subsidio para el pago de la energía a los usuarios de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

“Ya está el decreto por ley”, pero a diferencia de otros años, ahora la fuente de financiamiento será la propia CFE y no Hacienda, pues la para estatal tuvo utilidades este año.