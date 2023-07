Tres exposiciones en el MAAMF este verano

Por: HÉCTOR ÁVILA / MAAMF •

La Gualdra 582 / Arte / Exposiciones

El viernes 21 de julio, a las 13:00 horas, se inauguran tres nuevas exposiciones en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. Aquí la información:

1

Reducir lo máximo

Obra plástica de Ana Acevedo

[En Sala Temporal I]

Ana Acevedo es originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; estudió la Licenciatura en Pintura dentro de la escuela de Artes Plásticas de la UdeG. A lo largo de su trayectoria como artista ha participado en más de un centenar de exposiciones colectivas y más de 20 individuales, nacionales e internacionales. Entre las cuales podemos mencionar, ITACA en New York, St Petersburg, Colombia, Roma, Sicilia Estocolmo, Suecia, Barcelona, Paris, Venecia, Moscú, Rumania, entre otras. Su obra forma parte del acervo del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, como parte de la colección de Los Zacatecanos. Es también cofundadora y consejera del Centro Cultural “El Tunal” en Fresnillo, Zacatecas.

Reducir lo máximo

Micro visiones de colores, de texturas, de sensaciones, de emociones, de sentimientos o de vivencias, son los temas recurrentes de las obras en la más reciente exposición de Ana Acevedo.

Concentrar la vida en una experiencia, en un detalle de la imagen, en un destello de luz o en los límites de la oscuridad, parece la vía para transitar de una pieza a otra durante el presente recorrido museográfico.

Ya sean paseos por el campo y por la ciudad, o encuentros con atardeceres y con auroras, oscuridad al caer la noche o bien antes de los primeros indicios de un nuevo día; cada imagen contemplada por la artista es reducida a un detalle. Hacer abstracción de la vida en su mínima contemplación es el hilo conductor mediante el cual, Ana Acevedo, divide la vista en pequeños fragmentos de un rompecabezas, que en su conjunto va conformando el universo de una vida, su propia vida.

Reducir al máximo sus pasos por diversas vivencias, ha sido la representación de la autora en cada una de sus obras. Reducir lo máximo implica sintetizar en un lienzo etapas de vida, sucesos, reflexiones y constantes vueltas a la batalla.

Sofía Gamboa Duarte

2

Transformaciones

Escultura de José Carlos Belmares

[En Sala Mayor]

José Carlos Belmares nació en 1972 en San Luis Potosí. Es escultor autodidacta con formación profesional en administración. Transformaciones es resultado de la sublimación de experiencias en el trayecto de la vida, partiendo desde la infancia hasta la fecha. Las obras de Belmares reflejan energía, creatividad y armonía.

Transformaciones

José Carlos Belmares es un artista contemporáneo que retoma los métodos tradicionales al trabajar con piedra y mármol y los combina con técnicas modernas para crear piezas únicas e innovadoras. Experimenta de manera constante, adoptando distintos tipos de piedra o incorporando a su obra elementos poco tradicionales.

José Carlos se inspira en la naturaleza y la arquitectura, utilizando su oficio para capturar la esencia de éstas en sus piezas. El trabajo de Belmares se caracteriza por generar una sensación de fluidez y movimiento, empujando los límites de lo que se puede hacer con la dureza de la piedra y mármol para crear piezas dinámicas, sutiles y atractivas.

En síntesis, es un artista contemporáneo que no está atado a la tradición, que acepta el cambio y la innovación sin dejar de honrar la belleza y las cualidades inherentes de los materiales con los que trabaja. Su obra es cautivadora y desafiante, un testimonio del poder perdurable de la piedra y el mármol en el mundo del arte.

Robby Gordon

3

Las imágenes del lado izquierdo

Encuentros y desencuentros / Las olvidadas

Fotografía de Alejandro Aguilera

[En Sala Temporal II]

Alejandro Aguilera nació en 1958 en la Ciudad de México. En la década de los setentas, Aguilera cursó la carrera de Ingeniería Química. Obtuvo una de las únicas 10 becas de aviación que ha otorgado el CONACYT a través de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

Alejandro empieza a enamorarse de la vida desde las alturas; su pasión por apreciarla a través de la lente se va incrementando, primero tomando imágenes de lo cotidiano, y posteriormente buscando la abstracción en las mismas. En 1985 Alejandro captura sus primeras obras desde las alturas. En 1995 realiza su primera exposición de fotografía aérea en Zacatecas: una colección de tomas del volcán Popocatépetl. En 1999 hace un pequeño giro en su profesión, enfocando su lente desde las alturas, pero ya no solamente en la tierra, sino explorando otros paisajes cotidianos. Es ahí que encuentra la abstracción; la mezcla de nubes, cielos, montañas y mares se convierten así en sus lienzos y paletas de color.

Aguilera ha expuesto en más de 45 ocasiones, 30 de sus muestras son individuales y otras 15 más en colectivo. Su fotografía permite al espectador pararse en una nube y admirar esos paisajes que a pesar de la adversidad mantienen al artista en un avión tres cuartas partes de su vida, atrapando el instante de belleza con su cámara.

Las imágenes del lado izquierdo y en particular Encuentros y desencuentros integran una propuesta fotográfica que en algún momento revisamos Manuel Felguérez y yo. La parte geométrica del paisaje que ahí se muestra dio tema para muchas de nuestras conversaciones; cuando el maestro las conoció por primera vez, allá por el año 2015, inmediatamente sugirió que fuera en este museo donde se exhibieran. La última vez revisamos la propuesta fue el día de su cumpleaños número noventa, en el año 2018; como siempre su entusiasmo contagiaba, le gustó la idea de hacer dos aproximaciones al abstracto, diferentes, pero a la vez compatibles, ambos estábamos ansiosos de concretar esta muestra, pero diversas circunstancias no lo permitieron. La apretada agenda de compromisos que ya tenía el museo, así como los cambios en los fideicomisos, entre otros factores, complicaron la consolidación de esta muestra. Después, cuando pensábamos que estaba cerca su exhibición… la pandemia se atravesó y de qué manera, pues la ausencia de Manuel fue definitiva a partir de entonces. Me hubiera gustado muchísimo que el maestro viera el trabajo en su conjunto concluido y expuesto en su apreciado espacio museográfico. Las olvidadas es la segunda propuesta que integra esta muestra, la cual desafortunadamente ya no pudo apreciarla en vida.

Desde un inicio idealicé esta exposición como un merecido reconocimiento a su persona y a la admiración que siempre le tuve a Manuel, así como un sentido agradecimiento por la gran amistad que me brindó. Hoy él no está físicamente, pero en lo personal considero que Felguérez sigue con nosotros, pues su esencia se encuentra de forma permanente en este magnífico recinto.

Alejandro Aguilera

