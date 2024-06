Editorial Gualdreño 625- Martín y Pedro Coronel en París

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Le Retour des Coronel à Paris es el nombre de la exposición inaugurada en la art.art Galerie en colaboración con Nadieshda-Colectivo Cultural Internacional. En ella se exhiben 16 piezas en total, 8 de Martín Coronel y 8 más de su padre, Pedro Encarnación Coronel Arroyo (1921-1985); quien poco después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial conoció la Ciudad Luz por vez primera, tras haber estudiado arte en La Esmeralda, en la CDMX.

El regreso de los Coronel a París no es sólo el nombre de la exhibición, sino que en realidad puntualiza un verdadero retorno, sobre todo cuando hablamos del artista zacatecano que fincó ahí una relación muy especial con la ciudad que, en tiempos de posguerra, era el lugar en donde se seguían gestando las vanguardias artísticas más importantes del siglo XX, y en la que una gran cantidad de artistas extranjeros confluyen atraídos por los aires de boyante libertad, y cuya producción iba hasta cierto punto, en contraposición a lo que se producía en aquel entonces en este lado del mundo -sobre todo en Nueva York-.

Fue en París precisamente en donde Pedro Coronel y Octavio Paz coincidieron; y en junio de 1961, el poeta escribiría el texto de presentación de la exposición del zacatecano en la Galería Le Point Cardinal, que había programado para ese mes dos exposiciones, una de Pablo Picasso y la otra, de Pedro Coronel; Picasso exponía en esa ocasión una serie de grabados para una nueva traducción de Píndaro y Coronel exhibía pinturas y esculturas. Ambos artistas coincidieron ahí y sólo de imaginar cómo fue da para hacer, supongo, hasta una novela.

Octavio Paz había estado por primera vez en París en 1937 -ahí coincidió con Carlos Pellicer, Pablo Neruda y César Vallejo-; tras su regreso en 1959 coincidió con Pedro Coronel y después de conocer su obra, aceptó realizar el texto de presentación de la muestra en el que reflexiona, al principio, sobre los conceptos de producción, consumo y su relación con el arte, así como sobre cómo “la degradación del objeto ha precipitado la obra de arte en artículo de consumo”, para continuar hablando sobre la pertinencia de “regresar a la obra”, un regreso que implica “un cambio en la actitud del artista, no sólo ante el mundo y sí mismo sino sobre todo frente a su trabajo”, un cambio que afirmaba empezaba a darse entre los artistas que producían en París en ese momento y, entre quienes estaba Pedro Coronel, a quien se refería también así:

“Coronel concibe la pintura como una constelación de significados, como un lenguaje. Sólo que se trata de un lenguaje que apenas se constituye, apenas se transforma de materia bruta en materia animada, recobra su autonomía y se desprende del creador. Si Coronel no es un médium, es un medio. La pintura, la poesía, se sirve de Coronel para manifestarse. La relación de este artista con la pintura es erótica, mejor dicho, amorosa, en el sentido en que reconoce la existencia de la obra como una realidad autónoma. La obra no existe sin Coronel pero sin la obra no existe Coronel. El cuadro le da (nos da) otra existencia. Si el espectador desea penetrar en la pintura de Coronel, debe reproducir esta relación perpetuamente creadora. El secreto de una obra reside tanto en ella como en quien la contempla”.

En ese sentido se refería también Paz a la “experiencia” relacionada con la obra de arte, y muy particularmente a la relación que hay entre la obra, el artista y el espectador. 63 años después de aquella exposición, las obras de Pedro Coronel regresan a París, una ciudad que ha cambiado por el inexorable paso del tiempo, y, sin embargo, en donde esa relación “perpetuamente creadora” como los señala Paz, se sigue dando.

La exposición en la que ahora participan padre e hijo permanecerá en exhibición hasta el 15 de junio y unos días antes, el 11, se realizará el concierto de Manuel Rocha Iturbide en la Galería, actividad que se suma a la del día 6 en el Instituto Cultural de México en Francia. Todo esto se ha llevado a cabo como parte de la Semana de América Latina y el Caribe en París. Usted puede leer más sobre esta exposición en páginas centrales de este número gualdreño.

Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín

