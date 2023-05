Por: PILAR ALBA* •

La Gualdra 573 / Río de palabras

- Publicidad -

No se escribe por amor. Los mejores relatos vienen del odio por los otros, de la revancha, del retrato de la obsolescencia. Puedo escribir una historia de amor y dejar que los lectores se ilusionen con la idea de que es posible la pasión más allá de la muerte, allá en la vida eterna. Puedo escribir también cuentos de héroes y princesas para seguir contribuyendo al imaginario tan añejo de que la realidad, ésta que nos toca, puede ser distinta. Puedo quizás también hablar en la ficción, más no en la ciencia, para ello no estoy preparada, no cuento con las herramientas. También podría si lo quisiera, hacer relatos históricos sacar a la luz datos curiosos que vuelvan humanos a los próceres de la patria, que desmitifiquen su valentía y que nos llenen de vergüenza con su paso por la vida misma. Puedo escribir sobre tantas y tantas cosas con amor, poner detalles que lleven a la ilusión, al enajenamiento, a sentir que se pueden cumplir y satisfacer deseos. Pero, no se escribe con amor, se escribe con odio. Se escribe para describir la vida, para mostrarla cruda, descarnada, como recién salida de la carnicería. Relatos listos para poner al fuego, para darles la vuelta que necesitan para saber que, aunque aparente estar cocida, la vida sigue siendo cruda por dentro. Se escribe con rencor por lo que se quiere ser y no se puede, por lo que se desea y no se consigue, por lo que nunca volverá a ser como antes; por lo que nunca llegará a nuestras manos. Se escribe con desamor, con desapego, de otra manera no se podría, se perdería el relato, se desvirtuaría el mensaje, aunque se escriba sin esperar respuesta. Porque uno escribe por escribir, porque no puede hacer otra cosa se habla de lo que se ve, de lo que se vive… hablar de amor, eso sí es puro cuento.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_573