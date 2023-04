Zacatecas, uno de los epicentros de la desaparición en México

Por: KAREN GARCÍA •

Van 277 personas reportadas como desaparecidas en el estado de Zacatecas en lo que va del 2023, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), sin embargo, la cifra exacta de las personas desaparecidas es difícil de conocer, porque en muchos casos no existe una denuncia. El miedo a las represalias ha llevado a muchos de sus familiares a optar por el silencio, aseguran integrantes de colectivos de búsqueda. Aun así, lo que se logra conocer coloca a Zacatecas como uno de los epicentros actuales de la desaparición en México.

- Publicidad -

Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Jerez, Ojocaliente, Calera y Pinos, son los principales municipios donde han desaparecido decenas de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, y muchos de sus casos han sido llevados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), pero no hay avances en las investigaciones.

“Ciudadanos de segunda clase”

Familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) para exigir un trato igualitario y seguimiento a cada uno de los casos, luego de que se diera a conocer la desaparición de la hija y la esposa de un elemento del 97 Batallón de Infantería, en el municipio de Fresnillo, lo que desencadenó una gran movilización de elementos de seguridad e investigación, y las cuales ya fueron localizadas.

Los familiares de cientos de víctimas de este delito manifestaron su inconformidad con la respuesta de las autoridades, pues aseguraron ser “ciudadanos de segunda categoría porque nosotros no tenemos las mismas posibilidades para que se acerquen a las fuerzas federales a buscar a nuestros familiares”.

1 de 2

“Hemos venido a realizar una breve, pero significativa acción simbólica para hacer patente nuestra inconformidad por el trato desigual con el que parecen ser atendidos los casos de nuestras hijas e hijos desaparecidos, lo que vulnera el derecho de la Constitución Política del Estado Mexicano que reconoce a las víctimas directas e indirectas que sufrimos las consecuencias de los graves delitos de desaparición forzada”.

“Se repite un patrón que hemos visto ya en casos similares, donde parece aplicarse un doble estándar; por un lado, el aplicado a los casos de los desaparecidos que siguen sin ser encontrados, y aquellos otros que reciben una atención mayor y de carácter inmediato”.

Cuando las víctimas de desaparición son funcionarios públicos, integrantes de familias prominentes o, como en este caso, de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguraron, es donde rápidamente se llevan a cabo operativos de investigación y de búsqueda inmediata para dar con las personas desaparecidas y movilizando hacia Fresnillo cientos de refuerzos del Ejército mexicano para localizar a las víctimas.

Dirigiéndose al gobernador David Monreal Ávila; al titular de la FGJEZ, Francisco Murillo Ruiseco, dijeron que, a nombre de todos los desaparecidos, no sólo quede la acción en las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía, pues “queremos lo mismo para todos nuestros desaparecidos y esperamos que los elementos de la Sedena, movilizados a Fresnillo, dediquen igualmente sus esfuerzos para apoyar en la solución de los demás casos”.

Por su parte, Cristela Trejo Ortiz, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción e integrante del Colectivo Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz, reafirmó que, desafortunadamente, la búsqueda de personas en el estado tiene trato diferenciado, y a su vez se solidarizó con la manifestación.

En este contexto, resaltó que el reclamo de las familias, el pasado 5 de abril, es legítimo, puesto que el actuar de las autoridades hace alusión a la existencia de víctimas de primera y de segunda clase, lo que, a decir de la activista, “hemos visto siempre”, por lo que celebró que las familias se pronunciaran en contra del actuar de la FGJEZ.

Mencionó que la lucha de los colectivos que buscan a personas desaparecidas ha continuado para que el trato hacia las víctimas sea igualitario, particularmente en las primeras horas de desaparición de las personas. “Tenemos que recalcar esas diferenciaciones porque esto permite una localización eficiente con vida y con menos daños en la población”, señaló.

Subrayó que la desaparición de la esposa e hija del militar del 97 batallón de infantería, cuyo trabajo de búsqueda ha sido incansable, “es lo que debería de suceder siempre, pero eso no lo vemos cuando se trata de mujeres e infantes desaparecidos, y vemos que se tardan muchísimo en activar el protocolo Alba como es y no dan un informe”.

Jerez, territorio clave

Jerez de García Salinas se convirtió en un territorio de disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, pues es considerado un municipio clave y estratégico para el trasiego de armas y drogas, ya que tiene conexión con carreteras para llegar a Chihuahua y Coahuila, y de ahí hacia Estados Unidos, de acuerdo con Gobierno Federal.

Asimismo, tiene conexión con los puertos que se ubican en Coatzacoalcos, Veracruz; Tampico, Tamaulipas, en la costa del Golfo, y Manzanillo, Colima, en el Pacífico, a donde llegan cargamentos directos desde China.

Cuando ambos cárteles se instalaron en el Pueblo Mágico, lo hicieron en las zonas altas de la sierra de Los Cardos, donde colocaron campamentos, y posteriormente, provocaron el desplazamiento de al menos 4 mil habitantes de 18 comunidades que se encuentran en la zona a causa de la violencia y el terror.

Jerez acumula 172 personas desaparecidas y no localizadas desde 1984 y hasta la fecha. El 2021 fue el año de esta administración en el que se registró la mayor cantidad de personas desaparecidas y no localizadas, con 50; mientras que en 2022 se registraron 22, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En lo que va de este año, en Jerez se han registrado más de 20 personas desaparecidas y no localizadas. La diferencia con los años anteriores es que hasta ahora ninguna ha sido ubicada.

Acciones de la CDHEZ

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), como parte del Mecanismo Estatal de Búsqueda, y como lo marca la ley, realiza acciones de acompañamiento en las diligencias de personas desaparecidas.

En caso de que los familiares de personas desaparecidas, o cualquier ciudadano, consideren que la autoridad ha vulnerado sus derechos por acción u omisión de sus funciones, pueden recurrir a la Comisión para recibir orientación o presentar una queja, que en su derecho deseen interponer.

Cabe destacar que, recientemente, se tuvo acercamiento con representantes de Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas, quienes mostraron su interés de trabajar en acciones en conjunto con esta institución.

En este sentido, la CDHEZ estará trabajando en todos y cada uno de los ámbitos que le correspondan para prevenir cualquier violación a los derechos humanos y proteger el ejercicio de los mismos.

Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF)

Desde el pasado noviembre de 2022, Zacatecas se convirtió en el primer estado de la República en firmar un convenio de colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas; con la Fiscalía General de Justicia del Estado, y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, para instaurar en la entidad el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), con el objetivo de sumar los esfuerzos de las distintas instituciones y colectivos para fortalecer y agilizar los mecanismos de búsqueda de personas en condición de desaparecidas y saldar la “gran deuda” en cuanto a resultados efectivos que se tienen con los familiares.

Ante Alanna Elizabeth Armitage, representante del Fondo de Población de las Naciones Unida,s y Karla Quintero Osuna, comisionada nacional de Búsqueda de Personas, el gobernador David Monreal Ávila reconoció que se trata de un tema doloroso para el país y Zacatecas, por lo que las instituciones de todos los órdenes y los colectivos siempre tendrán su absoluto respaldo para trabajar de manera conjunta y con las condiciones necesarias.

Es importante destacar que se dio a conocer que en el Presupuesto de Egresos 2023, la Comisión Nacional de la Búsqueda de Personas a su cargo dispondrá de un subsidio global de más de mil 100 millones de pesos para entidades, lo que les dará, incluida a la de Zacatecas, mejores herramientas para fortalecer el trabajo conjunto.