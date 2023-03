Ordenan capturar a 22 por fraude a Segalmex

Los imputados

La FGR informó ayer que de los 22 imputados, 12 fueron servidores públicos de Segalmex, cuatro pertenecen a empresas coludidas y seis más se beneficiaron de los desvíos.

De acuerdo con registros del Poder Judicial de la Federación, el principal ex funcionario señalado en este caso es René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex.

Gavira ya enfrenta dos procesos penales más por fraudes a las finanzas públicas, por más de 4 mil millones de pesos. Está acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad en la que un servidor público autoriza operaciones económicas ilícitamente.

La investigación señaló que en 2019 el ex funcionario autorizó la inversión de más de 850 millones de pesos del presupuesto de Segalmex en valores bursátiles.

En el expediente consignado, la Femdo puntualizó que todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal .

Por ello señala como parte de una red de complicidad a Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Liconsa, productora y comercializadora de Segalmex; Hugo Armando Rosas Medina, ex subgerente de la unidad operativa Querétaro; Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de asuntos jurídicos y José Rafael Domínguez Ortiz, ex subdirector de tesorería general.

También están acusados Jesús Morales Garza, ex gerente en la dirección comercial encargado de la contratación de granos y azúcar, y Roberto Rivera Ramos, ex subgerente en la dirección comercial y a cargo de la programación de adquisiciones.

Según el pliego de consignación, fueron señalados de participar en el desvío de recursos los socios de Carregín Javier Adán Tinoco, apoderado legal, y los accionistas Ivannna Pomar y Saúl Romero.