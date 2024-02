Nueva Viga: falta agua en vísperas de Cuaresma

Señaló que en La Viga siempre ha faltado, pero la situación se recrudeció porque ahora ya no hay agua ni en el Cutzamala .

Alberto Torres, trabajador del andén C, dijo que por cada viaje los locatarios o bodegueros pagan 50 pesos, al advertir que en la Cuaresma, que empieza el miércoles, el consumo de agua será mayor.

Otros empleados mencionaron que caminan hasta 30 minutos para conseguir una tina de 500 litros por 120 pesos, cuya agua reutilizan para lavar herramientas, mesas, tinas y pisos.

Foto Víctor Camacho

Carlos Pérez, locatario desde hace 35 años, relató que compra dos tambos cuando no hay nada de agua, pero planteó que no puede almacenar porque carece de cisterna, además de adquirir agua purificada para lavar los pescados y mariscos; sin embargo, señaló que la escasez del líquido es un mal crónico de Iztapalapa, de la ciudad y del país .

Otro comerciante aseguró que toda la vida he padecido, aquí nunca he tenido una gota, todo mi abastecimiento es a base de pipa desde 1995 , por lo que llena la cisterna una vez a la semana o en un máximo de 15 días, lo que me sale en un ojo de la cara, pero ni modo .

Agregó que la pipa de 10 mil litros pasó de mil 500 pesos hace unos días a mil 750.

En una de las rampas de acceso los locatarios colocaron dos tinacos de 2 mil 500 litros cada uno, que llenan con pipas particulares, pero que deberán retirar antes del miércoles por el inicio de la Cuaresma, porque hay que despejar esa área.

Por su parte, Roberto Gutiérrez, administrador de La Viga, dijo que nosotros hemos tenido problemas siempre , además de que la cisterna de 600 mil litros del mercado nunca se llena y las dos pipas que envía la alcaldía son insuficientes para atender a los 422 locatarios y decenas de negocios ubicados en los andenes.

Señaló que sostuvo pláticas con personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por lo que existe el compromiso para que les instalen una toma de agua directa para ese centro de abasto.