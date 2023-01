Se manifiestan habitantes de Chaparrosa para exigir la aparición del niño Teo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Al grito de “los niños no se tocan”, “queremos a Teo” y “no nos rendiremos, vamos por Teo” habitantes de la comunidad de Chaparrosa, en el municipio de Villa de Cos, realizaron este lunes una jornada de lucha y “tomaron” de brazos caídos todas las instituciones educativas para exigir la aparición con vida del niño de 6 años de edad, Anthony Tadeo Núñez Trejo, conocido como “Teo”, quien fue sustraído ilegalmente de su casa el pasado 20 de diciembre, sin que se tengan noticias sobre él.

La manifestación partió de las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Zacatecas (Cobaez) y dio la vuelta a la comunidad para culminar la marcha en el jardín de niños. La manifestación, dijo uno de los habitantes, es por la inconformidad que sienten ante esta situación. “Con los niños no, ellos qué culpa tienen, ellos son lo más lindo que hay en este mundo”, dijo a La Jornada Zacatecas el señor Martín.

Asimismo, durante la manifestación, habitantes bloquearon rutas y quemaron neumáticos para radicalizar su enojo. “Tu ausencia duele”, se leía en algunas cartulinas con las que marcharon. Con esta protesta, aseguraron, también se exige a los gobiernos estatal y federal mayor seguridad para las comunidades, ya que ninguna corporación se digna a darles seguridad que por derecho les corresponde.

“Nuestras comunidades están olvidadas y el niño Teo no ha vuelto con su familia y al gobierno no le importa, ya que tal pareciera que para los hijos de los campesinos no hay justicia”, se leyó en un breve comunicado que las comunidades unidades enviaron previamente, en el que, además, pidieron “encarecidamente” el apoyo de todos los medios de comunicación para visibilizar la situación que se vive en Villa de Cos.

“No somos la única comunidad, desde las comunidades de Guadalupe hasta Villa de Cos estamos unidos para defender nuestras tierras y exigir seguridad, paz, justicia y el regreso de Teo con su familia. Las comunidades organizadas decimos: la justicia la tiene el gobierno y se le exige una vez, si no la obtenemos nos levantamos, luchamos y se la arrebatamos para entregársela al pueblo”, aseveraron, además de adelantar que posiblemente este martes la manifestación llegue hasta la capital zacatecana.