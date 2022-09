Diputados de oposición se quejan de falta de respeto al Poder Legislativo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En el marco del inicio del primer periodo ordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional de la 64 Legislatura, diputados y diputadas recibieron al gobernador David Monreal Ávila, quien hizo entrega del documento que contiene su Primer Informe de Resultados; sin embargo, el mandatario no permaneció en el recinto legislativo como estaba acordado, lo que legisladores de oposición catalogaron como una falta de respeto a dicho Poder.

No obstante y conforme al orden del día, representantes de los grupos parlamentarios subieron a tribuna para emitir posicionamientos, mientras que otros solicitaron el uso de la voz en lo particular, como fue el caso de la priísta María del Refugio Ávalos Márquez, quien lamentó el retraso en el evento protocolario, la falta de respeto del mandatario e hizo un llamado a sus compañeros a ser críticos y no “aplaudidores”; mientras que el legislador independiente, José Luis Figueroa Rangel, destacó los valores y principios de la asamblea y llamó a que se fortalezca el Poder Legislativo.

En un primer momento, tocó al grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que en la voz del diputado Enrique Laviada Cirerol, expuso que el gobernador David Monreal Ávila “desdeñó” la solicitud que se le hizo para que permaneciera a escuchar los posicionamientos, por lo que señaló que sería la primera vez que la sesión solemne de rendición de cuentas del gobernador, se realizaría sin la presencia de los poderes Ejecutivo y Judicial, pues también el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nahle García, se retiró.

Posteriormente y a nombre de la bancada del PT, el diputado Xerardo Ramírez definió como “triste” este día de aniversario de Zacatecas y reprochó a diputadas y diputados que en lugar de cumplir con la obligación constitucional de estar en el Pleno, se hayan ido al evento organizado por el gobernador. El Poder Legislativo fue vulnerado, dijo, no obstante, reiteró que la mano del PT y su bancada está extendida a todas las fuerzas políticas.

En su momento, a nombre del PRD, el diputado José Juan Mendoza Maldonado reprochó que hoy en Zacatecas se le apueste a eventos cortesanos que insultan el sentido común de los zacatecanos, pero reconoció que el gobernador haya tomado la decisión «a medias» de haber acudido al Poder Legislativo a pesar de que se les dijo en un primer momento que no acudiría.

El diputado José Guadalupe Correa Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PAN, hizo un enérgico llamado para que no vuelva a suceder lo mismo en el Poder Legislativo el cual, en sus palabras, fue lastimado, ya que cuando se esperaba en el recinto legislativo la presencia del mandatario estatal con datos, cifras y documentos que aportaran elementos del avance del estado de Zacatecas, no fue posible porque se privilegió el evento multitudinario en el Palacio de Convenciones.

Por su parte, la diputada Martha Elena Rodríguez Camarillo, coordinadora de la bancada de Nueva Alianza, comentó que aunque todos los problemas de Zacatecas son apremiantes, en el de educación se tiene una gran responsabilidad con las maestras y maestros del estado, porque recordó que el salario es un derecho, no una dádiva, por lo que hizo un respetuoso exhorto al gobernador para que sean tomadas las previsiones en el proyecto de presupuesto de egresos para el 2023 y se garanticen las prestaciones de los trabajadores de la educación.

Por parte del PRI, la legisladora Gabriela Monserrat Basurto Ávila lamentó que a un año de distancia se da cuenta que desde el primer mes de gobierno de David Monreal se dejó de pagar a maestros y pensionados, decepcionando a todo Zacatecas. Además, señaló que en el estado se vive la peor crisis de inseguridad en la historia, no hay bienestar social, y se padece la peor crisis financiera y económica de que se tiene memoria.

La priísta consideró que es un hecho histórico que el gobernador no rinda un informe ante las y los diputados y conminó a sus pares legisladores a demostrar que el Poder Legislativo pesa, porque son los representantes de todos los zacatecanos, y hoy Zacatecas no necesita aplaudidores.

Finalmente, el presidente de la mesa directiva, Ernesto González Romo, refirió que al gobernador David Monreal Ávila le tocaron los peores momentos para ser gobierno, aunque consideró que también es el momento para dejar un legado en la historia, por lo que reconoció que a un año de distancia se han tenido avances importantes, además de la política de austeridad que se ha implementado desde el Gobierno del Estado.