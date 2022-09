David Monreal presentó su Primer Informe de Gobierno; llama a la unidad

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En el marco del Primer Informe de Resultados del gobernador David Monreal Ávila y ante un Palacio de Convenciones abarrotado de invitados y figuras públicas, el mandatario estatal señaló que a un año de su gobierno se ha avanzado en la construcción de los ideales y se ha demostrado que se puede gobernar de otra manera, no obstante, reconoció que el camino aún es largo y por eso pidió nuevamente que no dejen solo a su gobierno, que se unan todos los esfuerzos para lograr la transformación y se recobre la paz y la tranquilidad de las familias.

“A quienes difieren de nosotros-algo común, sano en cualquier gobierno democrático— les digo que los escucho y les invito a que, sin dejar de lado nuestras posiciones, se sumen a la construcción del Zacatecas que queremos. Por parte de un servidor siempre habrá respeto, disposición al diálogo y apertura para privilegiar el trabajo conjunto a favor de nuestro pueblo”.

“Hagámoslo por nuestras niñas y niños, quienes dependen de nuestros resultados para poder vivir plenamente. Hagámoslo por las y los jóvenes, que son la fuerza que mantiene andando a nuestro estado. Hagámoslo por quienes todos los días sueñan con tener un mejor futuro y dejar atrás el hambre y la pobreza. Por las mujeres, a quienes seguimos acompañando en la lucha por que se respeten sus derechos plenamente. Por nuestras abuelitas y abuelitos, que entregaron su vida por nosotros y son la reserva de valores de nuestra sociedad. Hagámoslo por el amor que le tenemos a esta tierra, que nos ha dado tanto y a la que le debemos todo”, refirió el mandatario en la parte final de su mensaje.

Mediodía fue la hora señalada para el inicio del evento, y como es tradición, la llegada del jefe del Ejecutivo estatal estuvo amenizada por las notas de la Marcha de Zacatecas que todos los octavos días del noveno mes se repiten sin cesar. Al recinto se dieron cita los funcionarios y funcionarias del gabinete estatal, diputados y diputadas locales y federales, presidentes y presidentas municipales, líderes empresariales, religiosos, migrantes y universitarios e invitados en general, para escuchar lo que se denominó en esta ocasión el Primer Informe de Resultados.

“He venido a informar a ustedes hechos y acciones. Puedo decirles, con plena certeza, que estamos en el rumbo correcto. Vamos avanzando y juntos seguiremos reconstruyendo Zacatecas”, aseguró Monreal Ávila antes de compartir los resultados de este primer año, siendo el rubro de las finanzas el primero, recordando que encontró un estado en quiebra financiera al que le eran necesarios 2 mil 500 millones de pesos que no tenía.

Frente a tal escenario, dijo, se tenían dos opciones: continuar aplicando el mismo modelo o cambiar el rumbo, por difícil que este fuera, y se optó por la segunda, que a decir del gobernador, valió la pena puesto que a pesar de las presiones, las dudas, la descalificación y el desgaste, se ha podido reconstruir las finanzas estatales con el apoyo siempre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Reordenamiento financiero y de gobierno

Al estado, recordó Monreal Ávila, lo endeudaron con más de 10 millones de pesos. Las pasadas administraciones recurrieron a la contratación de deuda de largo plazo por más de 7 mil 600 millones de pesos, de los cuales utilizaron casi la mitad para cubrir pagos de nómina. De la misma manera, todos los días, el gobierno excedía su gasto en más de 3 millones; esto, anualmente equivalía a un déficit superior a los mil 200 millones de pesos.

En ese sentido, dijo, se redoblaron esfuerzos para brindar certeza financiera a las y los trabajadores al servicio del estado, y señaló que si bien las administraciones pasadas abusaron del Issstezac, se está trabajando para brindarles opciones viables y realistas que generen el mayor beneficio con los recursos disponibles.

“A las más de 4 mil 900 personas jubiladas y pensionadas del Instituto, les reitero que aunque hemos cumplido con nuestras obligaciones haciendo un esfuerzo mayúsculo, seguimos buscando una solución de fondo, que garantice el manejo adecuado de las aportaciones de las y los trabajadores, sin otorgar concesiones ni privilegios al margen de la ley. Hoy, podemos informar al pueblo de Zacatecas que estas y otras presiones financieras fueron solventadas sin contraer un solo peso de deuda”.

Su gobierno, expuso, ha cambiado el paradigma financiero que tenía sumida a la entidad en el atraso y el estancamiento, y ese cambio implicó acciones consideradas políticamente incorrectas y no redituables, como fue el ajuste del presupuesto de algunos Poderes y organismos autónomos, no obstante, reconoció que gracias a este esfuerzo conjunto, es que se pudo hacer frente a la crisis financiera con la que se recibió al estado.

“Hoy el panorama pinta muy distinto por varias razones. La principal es que se acabaron los privilegios y los gastos suntuosos, como viáticos, bonos y gasolina, para dar paso a la reorientación del gasto, buscando el bienestar social”, estos cambios, dijo, no son temporales, dado que quedaron plasmados en la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios, aprobada por la Legislatura local en diciembre de 2021.

“Sin embargo, corregir el rumbo no significa olvidar los agravios. Miramos hacia el futuro, pero no permitiremos que los abusos cometidos contra el pueblo queden impunes. Por ello, realizamos diversos análisis y auditorías a fondo, a fin de señalar a los responsables de ese quebranto, en congruencia con nuestra determinación de prevenir, de combatir y sancionar todo acto de corrupción en la administración pública estatal”.

En ese tenor, informó que a través de la Secretaría de la Función Pública, se han logrado presentar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) 59 denuncias penales por presuntos actos de corrupción en perjuicio del erario y del pueblo de Zacatecas, además de que se judicializaron conflictos, se obtuvieron órdenes de aprehensión y una vinculación a proceso, y se aplicaron sanciones por faltas administrativas, que ascienden a más de 273 años de inhabilitación. “Lo he dicho y lo refrendo: no somos iguales”.

“Hoy, los resultados en materia de seguridad están a la vista”

En el rubro de seguridad, lo que el gobernador ha llamado como “el tema de temas”, señaló que es imposible aspirar a una sociedad pacífica si la desigualdad y la pobreza son la norma y no la excepción. “Combatir la violencia con más violencia es inviable y poco efectivo”, dijo, pues así lo demuestra el pasado cuando en materia de recuperación de la paz, el estado no estaba realizando las cosas de la manera correcta: “la estrategia de seguridad anterior le falló a Zacatecas”.

“Seguir por el mismo camino carecía de razón y sentido. Por eso, desde el primer día de nuestro gobierno, nos acogimos a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, es decir, trabajar en acciones que atiendan las causas de fondo en generación de la violencia y al mismo tiempo, se trabaja en una estrategia integral para hacer frente al crimen organizado con las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas.

“Si bien, falta mucho camino para alcanzar la paz social, tengan la certeza de que vamos en la ruta correcta en el combate a la inseguridad y la delincuencia”, continuó, para detallar que gracias al esfuerzo coordinado, al respaldo permanente del Gobierno federal y a la implementación del Plan Zacatecas II, se han logrado avances significativos y, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de enero a agosto de 2022, el delito de homicidio doloso presentó una disminución de más del 40 por ciento en el municipio de Fresnillo, comparado con el mismo periodo pero del 2021.

En otros logros, informó que las distintas corporaciones han decomisado más de 155 mil 700 armas de diferentes calibres, cartuchos, cargadores y municiones de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, y se han asegurado más de mil vehículos y se lograron más de 2 mil 700 detenciones, incluyendo a 92 generadores de violencia.

“Quiero un Zacatecas donde se viva en paz, con seguridad y sin miedo. Un Zacatecas donde ninguna vida corra peligro. Un Zacatecas donde no temamos porque nos arranquen a los hijos de los brazos o donde ninguna niña crezca con el temor de ser atacada por el solo hecho de ser mujer. Esta es mi prioridad. Estoy decidido a recuperar la tranquilidad de todas las familias zacatecanas. No voy a regatear ni tiempo ni esfuerzo a este propósito”, enfatizó.

“Sin salud no hay nada”

“Al igual que la educación, el acceso universal y gratuito a la salud efectiva es una prioridad para el movimiento al que pertenecemos. Sin salud no hay nada: no hay desarrollo, no hay seguridad, no hay justicia, no hay libertad. Sin salud, cualquier esfuerzo por brindar mejores condiciones carece de sentido” aseveró Monreal Ávila en su mensaje, en el que reconoció además, que mientras haya una persona, especialmente niñas y niños, que fallezcan por la falta de acceso a servicio médico, no se podrá decir que se vive en una sociedad progresista, humana y justa.

“Nuestro objetivo es simple, pero muy ambicioso: sentar las bases para un sistema de salud capaz de brindar atención médica universal, gratuita y de calidad a todas y todos. Por tanto, desde el inicio de nuestra gestión, decidimos sumarnos al proyecto de universalidad de la salud que impulsa el Gobierno de México, para brindar atención médica a las y los zacatecanos”.

Asimismo, resaltó que se ha apostado por dignificar la salud pública, para que la población cuente con instalaciones e insumos de calidad. Por ello, con una inversión superior a los 550 millones de pesos, se realizó el mejoramiento del Hospital General de Fresnillo; el mantenimiento y la conservación de unidades médicas y de equipo biomédico; la sustitución de equipos de hemodiálisis; la sustitución de nueve unidades médicas móviles del programa Fortalecimiento a la Atención Médica; la rehabilitación de 18 centros de salud y 15 más que están en este proceso; y la adquisición de medicamentos para el suministro de las y los zacatecanos.

La educación, clave para un mejor futuro

En materia educativa, el mandatario estatal destacó que este año se puso en marcha el programa Educación para el Bienestar que consiste en la entrega de mochilas, paquetes de útiles escolares, uniformes y libros gratuitos a miles de estudiantes de todos los planteles educativos públicos de nuestro estado, con el objetivo de apoyar a la economía familiar y combatir la deserción escolar.

Este programa, especificó, cuenta con una inversión de 400 millones de pesos gracias a la acción coordinada de los diferentes órdenes de gobierno, a fin de que las y los estudiantes de nivel básico cuenten con los insumos para el ciclo escolar 2022-2023.

De igual manera, señaló que se está transitando hacia una universidad progresista, una que no tenga por qué padecer incertidumbre financiera ni de ningún otro tipo, y como parte de este compromiso, se acompañó a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en las gestiones para cubrir el adeudo con el ISSSTE y el SAT, en este último caso con 500 millones de pesos, de modo que se pueda avanzar hacia el saneamiento financiero de nuestra institución educativa.

Los ejes tractores: campo, turismo, industrialización y minería

Para lograr un desarrollo económico más justo y equitativo, Monreal Ávila recordó que propuso cuatro ejes que, por su naturaleza y alcance, están haciendo de Zacatecas un estado autosuficiente y con una economía fortalecida, que son el campo, el turismo, la industrialización y la minería.

Sólo en apoyos para el campo, informó, se destinaron 300 millones de pesos del presupuesto estatal, de los cuales, el 30 por ciento de este monto se está asignando inicialmente para apoyar a las mujeres del medio rural. Asimismo, gracias a la unión de esfuerzos entre el gobierno estatal, las y los productores y la iniciativa privada, se logró integrar una bolsa conjunta con la que se realizaron 12 expo ferias agropecuarias, que generaron una derrama de más de 600 millones de pesos.

En materia turística, se intensificaron las acciones de promoción del destino Zacatecas en los ámbitos nacional e internacional, incluyendo foros como el Tianguis Turístico Mérida 2021, el Tianguis Turístico de Acapulco y el Tianguis Turístico Internacional en Barcelona, y como resultado del impulso, se realizaron actividades culturales y artísticas que congregaron a más de 340 mil personas, destacando el Festival Navideño, el Festival Cultural Zacatecas 2022 y el Festival del Folclor, así como el Primer Campeonato Nacional Charro del Mezcal y la Plata 2022.

En cuanto a la industrialización, Monreal Ávila afirmó que se está recuperando la confianza de la iniciativa privada, de tal manera que, durante la segunda mitad del 2021 y el primer trimestre del 2022, Zacatecas recibió 721 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa. Además, se formalizaron 14 proyectos de inversión por más de 230 millones de dólares y se registró la apertura de más de 550 nuevas empresas, lo que representa la generación de más de 3 mil 700 nuevos empleos.

Mientras que en la minería, detalló que se trabaja para darle un nuevo giro a esta fortaleza y aprovecharla para robustecer la proveeduría local en la industria, y así contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleo y a dar bienestar a las familias, por lo que se llevó a cabo la Feria del Empleo para la Minería, en la que participaron 20 empresas, que ofertaron más de 500 vacantes.

Finalmente, destacó también algunos logros en obra pública e infraestructura, pues reafirmó que aunque le lleve todo el sexenio, se reconstruirá y conectará Zacatecas a través de todo un Plan Sexenal de Rescate Carretero, y para comenzar, se están rehabilitando, construyendo y reconstruyendo más de 280 kilómetros de superficie asfáltica en 23 municipios, con un presupuesto de 414 millones de pesos, sólo para este 2022.

“Si estamos hoy aquí es porque la sociedad apoyó a nuestro movimiento, como una opción de cambio verdadero; no de continuidad. No han sido pocas las voces que han sugerido privilegiar la percepción de popularidad a cambio del bienestar y el desarrollo que buscamos, pero el gobierno que me honro en encabezar está y estará aquí para generar una sociedad más equitativa, justa para todas y todos, no para ningún otro fin”, concluyó el gobernador.