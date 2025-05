Concluyen las campañas en la BUAZ; el 10 y 14 de mayo serán las votaciones

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La candidata a rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Jenny González Arena, denunció que la administración central de la institución y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) activaron un aparato institucional de violencia y persecución en su contra, por lo que procederá legalmente ya que ha recibido mensajes de que la fiscalía la anda buscando y ella desconoce el motivo.

En entrevista, y en el marco de la conclusión del periodo de proselitismo electoral en la BUAZ, la aspirante a la rectoría denunció que ha recibido mensajes para decirle que van en contra de ella, situación que califica como una persecución institucional y de violencia en su contra.

“No es un secreto que se han metido con mi familia, se han metido con mi vida personal y ante la desesperación ahora no tienen más que utilizar el aparato estatal y es la fiscalía quien accede a ser parte de esa persecución”, situación que, dijo, deja ver que la fiscalía y el gobierno del estado intervienen directamente en el proceso electoral de la universidad.

Ante ese escenario, González Arenas informó que ha tomado las precauciones debidas y no va a ceder a ese tipo de amenazas y chantajes: “yo tengo mi consciencia muy tranquila y no vamos a permitir que el proceso electoral y la campaña se enturbie con ese tipo de actitudes que no hacen otra cosa más que tratar de violentarnos y tratar de asustarnos”.

Con el argumento de no entorpecer la estrategia judicial, González Arenas evitó señalar quién de manera directa le ha hecho llegar los mensajes referidos, únicamente señaló que va a actuar en consecuencia y su equipo jurídico le ha recomendado alertar sobre ese tipo de amenazas “porque sabemos que están activando el aparato institucional para ejercer presión y violencia en el contexto del proceso electoral”.

Dijo a quién sea que esté detrás de los mensajes que tengan la certeza de que está firme y lo la van a asustar. En ese sentido, como un mensaje final al cierre de las campañas proselitistas, Jenny González invitó a los universitarios a que participen y consoliden el verdadero cambio en la Universidad que no se ha podido implementar; los invito a que no se vayan con el continuismo que ofrece la otra planilla.

Asimismo, la candidata de “Decide”, González Arenas, aprovechó para sumarse al llamado de algunos universitarios respecto a que no se permita el uso de celulares en las casillas porque, señaló, por desgracia en algunos casos piden foto del voto como una manera de amenaza, “por ello es importante que la Comisión Electoral limite el acceso para garantizar la secrecía porque no se puede permitir que se amenace con la estabilidad laboral a cambio de un voto”.

Por otro parte, se difundió una grabación de audio en la que el coordinador interino del área de ciencias de la salud, Alberto Cervantes, presuntamente instaba a votar a favor del candidato Ángel Román, a cambio de apoyos laborales, como basificaciones. En entrevista para La Jornada Zacatecas, Cervantes aseguró que el audio es falso y que posiblemente se realizó con inteligencia artificial.

Por su parte, el candidato de la planilla Inclusión Universitaria, Ángel Román Gutiérrez, cerró su campaña en la Preparatoria 2 y se comprometió a erradicar cualquier tipo de violencia, la atención a la salud mental y a las distintas discapacidades, así como el fomento del trabajo académico de maneras coordinada, armónica y con diálogo universitario.

“Cada uno de ustedes que viene el día de hoy, viene con la idea, con la ilusión, con la esperanza de transformar nuestra universidad. Se avecinan buenos tiempos para nuestra Máxima Casa de Estudios y todo lo vamos a hacer juntos. Tenemos que transformar nuestra universidad; el cambio está por iniciar y queremos sumar a todas y todos”, dijo.

Asimismo, anunció que en su administración llevará a cabo una reforma integral que cambie el rostro de la institución, lo cual “va a ser lo más importante para que la universidad camine y marche con armonía en lo administrativo, en lo académico y en todos nuestros espacios».