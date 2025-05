Compromiso, disciplina y constancia: Damián Neri

Por: BEATRIZ PÉREZ PEREDA •

La Gualdra 667 / Entrevistas / Literatura

Si tuviera que escoger una palabra para describir a Damián Neri muy probablemente elegiría “compromiso”, o tal vez “disciplina”, pero también podría ser “constancia”: un joven escritor consciente de sus múltiples talentos (la escritura, la pintura, la ciencia) y comprometido con desarrollarlos; además, tiene un alto sentido del trabajo en equipo, una cualidad muy importante dentro del género literario en el que se desempeña: la ciencia ficción y la fantasía, ya que la comunidad de escritores de estos géneros y otros cercanos, siempre se han enfrentado a espacios y oportunidades más reducidas.

Atento a lo que se escribe en el país y en otras latitudes y también del uso y debate de las nuevas tecnologías en el arte, en esta entrevista Damián nos platica sobre sus logros, los proyectos colectivos y personales.



Beatriz Pérez Pereda: Eres un escritor que trabaja mucho, aparte del proceso creativo traduces tu obra, coordinas un taller permanente, realizas trabajo de promoción de tu trabajo, pintas, etc., cuéntame cuáles son los retos que todo esto implica y cómo se relacionan con la actividad básica del escritor: escribir…

Damián Neri: Siento que todo lo que hago son variaciones sobre el mismo tema. Leer, pintar, escribir, traducir, estar en una comunidad literaria son medios para explorar mis preocupaciones y obsesiones, para entender que mi mente no está confinada en un cuerpo sino que está presente en las interacciones con el resto del mundo. El trabajo colectivo es una buena forma de compartir una actividad que puede ser muy solitaria, pues gran parte del proceso creativo ocurre dentro de las membranas que identificamos como el “yo”, pero ese “yo” es más extenso de lo que solemos pensar.

La autopromoción me resulta más difícil. Tener tiempo y energías no sólo para crear, sino para decirle a la gente: “Miren, hice esto, espero que les guste”, mientras intento acallar al siempre presente síndrome del impostor. Sobre todo cuando me tomó mucho comenzar a usar la palabra “escritor” para referirme a mí, cosa que apenas hice hace poco más de un año cuando mandé el primer cuento que me publicaron en inglés.

En el Gran Colisionador de Textos Especulativos, el taller literario permanente del que soy parte, es usual revisar nuestros textos, corregir errores y dar retroalimentación. Una buena actitud en un espacio así es estar abierto a notar cosas que no identificamos al escribir y corregir, pero que otros, con otros conjuntos de herramientas, sí pueden identificar. Entre lecturas y tallereos, aprendo a escribir un poco mejor.

Respecto a la traducción, gran parte de lo que leo y escucho es en inglés, así que para mí fue un paso natural intentar coexistir en esa lengua, aprenderla más mediante la traducción, y encontrar en ella mi voz. También la traducción me ha hecho más consciente de los ritmos del lenguaje y su musicalidad. Así que todo contribuye a mis metas generales.

También lo que he aprendido como analista de datos me ayuda a crear herramientas que puedan aportar algo a la comunidad, como el reporte de revistas de ciencia ficción, fantasía y terror en español e inglés (damianneri.com/revistas). Actualmente incluye 116 publicaciones periódicas que aceptan ficción en esos géneros en ambas lenguas, y está dirigido a quien quiera publicar, explorar opciones, y ganar dinero con sus textos.

BPP: Has aparecido en Clarkesworld, obtenido la beca FONCA en cuento y dos veces la mención honorífica (2021 y 2023) del Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción, en México hacen falta más premios para incentivar este género, pero dime cómo ha sido obtener estas dos menciones.

DN: Obtener la beca, las menciones y publicar en inglés ha sido inesperado y reafirmativo para lo que intento crear. Escribo historias que a mí me gustaría leer, pero eso no significa que gustarán a alguien más. Es casi un milagro llegar a otras mentes con palabras. He participado en el Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción 3 veces y las 2 primeras obtuve mención. Ambas fueron sorpresivas. ¿Algo estaré haciendo bien? En todo caso, mi interés reside en seguir encontrando mi voz y explorando lo que me apasiona. Aprecio que aún exista ese premio, pues hacen falta más premios así en México.

Mi generación de la beca en su mayoría escribe géneros fantásticos y son buenos escritores, pero obtuvimos la beca por una combinación de mérito propio y los gustos de nuestras tutoras. Si el comité dictaminador hubiera sido distinto, no habríamos tenido suerte ante quienes escriben realismo, que se respeta más que la ficción no mimética que habla de otros mundos y sociedades como medio para explorar el ahora y la naturaleza humana. La literatura fantástica es menospreciada, es de nicho, aunque quizá cada vez menos. Ahora veo más autores leídos internacionalmente usando las formas de la ficción especulativa, aunque no necesariamente se inscriban en esos géneros, como Olga Tokarczuk, George Saunders o Haruki Murakami. Y en México tenemos el ejemplo reciente de “Todo lo que amamos y dejamos atrás” (Alfaguara, 2024), una genial novela de Elisa de Gortari, quien tuvo la beca en mi misma generación, sólo que en novela. Todo eso me ha animado a imaginar con más libertad, sin pensar en géneros, aunque al final mis historias sigan orbitando alrededor de la ciencia ficción y la fantasía.

BPP: Eres un autor que ha experimentado con la Inteligencia Artificial en el proceso creativo, es un tema complejo y muy polémico, en tu experiencia qué podrías decirnos sobre las IAs y el arte, cómo ves este tema ahora y a futuro y en la ciencia ficción:

DN: Hace poco di una charla sobre publicar en inglés y hablé de algunas herramientas, incluyendo a ChatGPT, como auxiliares en la traducción. Prepararla fue un reto, porque no quería dar una idea falsa ni incentivar su uso no ético. Muchos creen que la IA puede reemplazar nuestra creatividad, cuando realmente es más útil sólo si sabemos lo que estamos haciendo, si tenemos un conocimiento base de lo que intentamos hacer y si podemos identificar errores cuando se presenten.

En mi trabajo como analista de datos, a veces uso ChatGPT para plantear preguntas sobre problemas específicos, no para pedirle que escriba código por mí. Cuando traduzco mis cuentos, lo uso para considerar múltiples opciones de traducción en oraciones complicadas, y así construir la que suene mejor de acuerdo a lo que quiero transmitir, de forma que mi voz en español se mantenga en inglés; o para hacer un primer borrador burdo de la traducción, que aún trabajaré una y otra vez, no para generar una traducción inmediata que asuma como correcta. Es decir, es un auxiliar en el proceso creativo, no para crear por mí. Aunque un resultado de ChatGPT parezca escrito en inglés fluido, no significa que lo esté, así que siempre googleo entre comillas (para encontrar resultados exactos) oraciones que no suenen lo suficientemente fluidas para ver en qué contextos se han escrito o cuántas veces se han usado. Mi enfoque requiere evaluar y trabajar frase por frase, y en mi flujo de trabajo uso otras herramientas, como DeepL (para traducir, y que recomendaría más que ChatGPT), QuillBot (muy útil parafraseando), Google, el diccionario, una hoja en blanco, o el lenguaje en general. Al final, tras traducir y corregir un texto, busco personas con más conocimiento del inglés (o simplemente distintas herramientas a las que yo poseo) para que me ayuden con la corrección, justo como con mis textos en español.

No hay atajos. Traducir es escribir, sólo que en otra lengua. Si respetamos nuestra labor como escritores, también abordemos con respeto e involucramiento profundo la traducción y todo lo que rodea a nuestros procesos creativos. Algo similar pasa con las imágenes generadas por IA. Creo que no hay que confundir imágenes con arte. Así como detrás del lenguaje hay una intención de transmitir algo, también en el arte hay intención de comunicar. Y una IA no tiene intención alguna. Lamentablemente, veo estas tecnologías siendo abusadas aún más en el futuro. Por personas, editoriales y grupos con intereses económicos por encima de su ética. Como el caso de Harper Collins haciendo traducciones automatizadas de libros con IA porque prefieren no pagar traductores en ciertos mercados. No soy partidario de hacer las cosas rápido si se hacen mal, sobre todo por presiones capitalistas o nociones tóxicas de productividad. Citando al alien Mondoshawan de la película “El quinto elemento” cuando queda atrapado en una pirámide de Egipto: “Time not important. Only life important”.

BPP: Por último, dinos qué planes tienes para 2025 y más allá, y comparte con los lectores de La Gualdra, dónde pueden seguir tu obra y proyectos y cómo apoyarlos:

DN: Este año seguiré escribiendo y traduciendo, acumulando rechazos y, con suerte, aceptaciones. Pronto tendré una segunda publicación en Clarkesworld, mi cuarta en inglés. Y estoy corrigiendo los cuentos de la beca con las observaciones de mis tutoras, compañeros de beca y del Colisionador, antes de mandar ese libro a concursos, pues me gustaría publicar mi primer libro en un futuro cercano.

Además por primera vez escribo una novela, o algo que pide a palabras convertirse en una: “Memorias encontradas en un neutrino”. Es una historia contada desde puntos de vista no humanos y trata sobre el recuerdo y el futuro de la vida en el cosmos. Los protagonistas principales son cuervos que viajan en el tiempo, e incluye pulpos que pilotean naves estelares, supercomputadoras bacterianas, tumbas de civilizaciones extintas, una Ciudad de México hundida en un nuevo Lago de Texcoco, y al fantasma de Arquímedes incendiando una flota de cruceros interplanetarios.

En febrero abrí un taller gratuito para trabajar textos en inglés, algo como lo que hace el Gran Colisionador de Textos Especulativos. La idea es formar un grupo de personas que estén comenzando a traducir sus historias o a escribir en inglés, con la intención de publicar en revistas anglosajonas y ayudarnos en el proceso, así que pueden unirse. Acabo de lanzar la convocatoria para una revista cuatrimestral de ciencia ficción y fantasía que pague a sus autores, para sumarme al importante trabajo que hacen Oscar González Cruz en Colectivero y Ari Pérez en Rocambolesca. Y por supuesto estaré trabajando con el Gran Colisionador de Textos Especulativos y editando nuestra segunda antología: “Mundos en Colisión, Vol. 2”. Muchísimas gracias por esta entrevista y por el espacio. Si quieren leer mis cuentos y conocer lo que hago, me encuentran en damianneri.com, y como @DamianNeriArt en redes sociales.



Sobre el autor:

Damián Neri (Villahermosa, 1991). Físico, analista de datos. Pintor, ilustrador, escritor de ciencia ficción y fantasía. Sus cuentos han aparecido en Clarkesworld, Flash Fiction Online, The Deadlands, Rio Grande Review, Este País, Tierra Adentro, las antologías “Liminales II”, “En Mundos Nuevos”, “Lo Mejor de la Ciencia Ficción Mexicana 2023”, entre otros lugares. Dos veces mención honorífica del Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción (2021 y 2023). Co-coordinador del taller literario Gran Colisionador de Textos Especulativos. Becario de Jóvenes Creadores en Cuento (2023-2024). Puedes encontrarlo en: damianneri.com.