Raymundo Cárdenas Vargas anuncia su registro como aspirante a Diputado Federal en 2024

Por: KAREN GARCÍA •

“Impulsado por defender los derechos sociales alcanzados hasta el momento con la Cuarta Transformación, así como la intención de poder participar en la confección de una ley de medios de comunicación que garantice los derechos de informar y ser informados” Raymundo Cardenas Vargas dio a conocer este miércoles su registro como aspirante a Diputado Federal por el tercer distrito en 2024.

En conferencia de prensa, el hoy director de La Jornada Zacatecas, recordó algunos aspectos de la vida política y mediática del país, mencionando así, el día en que el medio nacional La Jornada, publicará su primera edición “que diera cabida a las expresiones de pluralidad y diversidad, aún incipientes, de la sociedad, y que contribuye a la preservación de consensos nacionales históricos que empezaban a correr riesgos por la infiltración en el poder político de jóvenes tecnócratas neoliberales: defensa de la soberanía, respeto a la autodeterminación, función rectora del sector público de la economía, redistribución de la riqueza, educación pública laica, gratuita y obligatoria, obligación del Estado de garantizar la salud, la vivienda y el salario remunerador, entre otros”.

Asimismo, destacó algunos de los logros durante su trayectoria dentro de la dirección de dicho medio, pues aseguró, sé ha denunciado permanentemente la corrupción como el caso de la llamada “Estafa Maestra” que hoy recobró relevancia pública, o los privilegios de los diputados locales develados a través de la “Estafa Legislativa”.

“También nos dimos a la tarea de develar los engaños que, aprovechando de la precaria salud mental, lucraban con las llamadas “Sectas comerciales en Zacatecas” que describió a la perfección Martin Catalán o el realizado por Alejandro Neri llamado ”Productos Milagro; tan cerca del riesgo, tan lejos de la esperanza” cuyos trabajos fueron acreedores al Premio Estatal de Periodismo” recalcó.

Cardenas Vargas, dijo que las causas que dieron origen a un medio de comunicación progresista, no están alejadas de las causas actuales que la izquierda mexicana enarbola a través de la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, refirió que el periodismo tiene límites “y es ahí donde entra la acción política y la electoral cuya coyuntura hoy nos tiene en este preciso momento donde me gustaría confirmar que el pasado 3 de noviembre, me registre como aspirante a la candidatura de diputado federal por el tercer distrito que contempla a los municipios de Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Gral. Enrique Estrada, General. Francisco R. Murguia, Mazapil, Melchor Ocampo, Morelos, Pánuco, Río Grande, El Salvador, Vetagrande, Villa de Cos y Zacatecas”.

En cuanto a las razones que motivaron dicho registro, destacó el defender los derechos sociales alcanzados hasta el momento, como la pensión a adultos mayores y a discapacitados; las becas universales para estudiantes, el aumento al salario mínimo, entre otros. Además, dijo que para lograrlo, reiteró la importancia de que la próxima legislatura federal se conforme por personas “que conozcan el momento actual del mundo, del país y del estado”.

Incluso, dijo que las reformas constitucionales y legales que se aproximan son de suma importancia, por lo que dio a conocer algunas propuestas que pudieran intervenir en la reforma al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la reforma Constitucional en Materia Electoral, así como la reforma Constitucional en Materia Eléctrica.

Por último, expresó su inquietud de poder participar en la confección de una ley de medios de comunicación que garantice los derechos de informar y ser informados (artículos 6 y 7 constitucionales) a través de un sistema de medios de comunicación plural y de vocación democrática y del cual hoy hay pocos avances en materia legislativa.

En conclusión, dijo que su incursión en la arena electoral, se debe a que “estoy convencido de que se está gestando un cambio en la forma de hacer política, lo que se vislumbra en el quehacer de Claudia Sheinbaum y a las coincidencias ideológicas que desde niño ha tenido con la izquierda; deseo aportar mi conocimiento, mis habilidades y mi acción parlamentaria para defender y ampliar los derechos alcanzados hasta el momento y, lo más importante, a la consolidación de un Estado de Bienestar”.