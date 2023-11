Guerrero, con la mayor presencia de la GN

Con el propósito de garantizar la seguridad en Acapulco y generar las condiciones para su reconstrucción y reactivación económica, Guerrero se convertirá en la entidad que contará con mayor número de elementos de la Guardia Nacional (GN): 14 mil 620. Con la llegada de 9 mil 500 integrantes a partir del paso del huracán Otis, la presencia de esta corporación duplicará la que actualmente hay en Guanajuato, que era la entidad donde había más cuarteles y miembros, con 6 mil 670 agentes.

Al dar detalles del plan de seguridad para Acapulco, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que antes del huracán, en todo Guerrero había 5 mil 120 integrantes de la GN, por lo que casi se triplicará su despliegue. La pretensión es crear 38 compañías de la corporación para desplegarlas en igual número de colonias que tienen más de mil viviendas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aludió a la totalidad de la presencia castrense en la entidad: Lo que queremos es resolver lo más pronto posible, por las necesidades de la gente. Ya estamos trabajando, ya son más de 20 mil elementos, sólo de las fuerzas armadas; ya llevamos como 200 mil visitas a viviendas, 200 mil familias censadas, esto es trabajo casa por casa .

En este contexto, el mandatario cuestionó la manipulación mediática sobre la atención gubernamental a las secuelas del huracán, como si realmente les importará la gente, nunca les ha importado . Y más adelante, recordó los negocios que se hicieron en Acapulco, en Punta Diamante, durante el periodo neoliberal.

Los habitantes de las colonias Luis Donaldo Colosio y Rinconada del Mar se dedican a limpiar sus casas y su ropa. Foto Víctor Camacho