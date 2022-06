Emplaza AMLO a senadores de EU a probar sus imputaciones

Ciudad de México. En una nueva alusión a la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a los senadores Marco Rubio y Ted Cruz a presentar pruebas de las imputaciones en su contra.

- Publicidad -

Cruz «añadió que no sólo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Le digo a Marco Rubio y a Cruz, que presenten pruebas”, dijo el mandatario.

Arremetió contra Cruz, a quien volvió a acusar de que sus campañas de reelección reciben financiamiento de la Asociación Nacional del Rifle “porque yo sí tengo pruebas que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas, y no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Yo tengo las pruebas. El año pasado creo que le dieron 120 mil dólares”.

En la víspera, Rubio celebró en Twitter la ausencia de López Obrador en la Cumbre de las Américas, dijo que el mandatario mexicano había «entregado secciones» del país al narcotráfico y que era apologista de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En este marco, López Obrador lanzó: “¿Cual es mi vinculación con el narcotráfico en México?. Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes sino a muchos que votaron por él. Pero hay que saber rectificar y no caer en la autocomplacencia. Es de sabios cambiar de opinión. Y la verdad nos hará libres, la verdad”.

Cuestionado sobre la política migratoria en México y la inminente llegada de caravanas de indocumentados centroamericanos, anticipó que una vez que regrese el canciller, Marcelo Ebrard de la Cumbre de las Américas se analizará esta problemática porque están en campaña en Estados Unidos, lo que incide en estos flujos.

A partir de ahi, derivó nuevamente en las presiones que recibió el presidente Joe Biden para no convocar a todos los presidentes de América, en parte por las presiones de estos senadores republicanos y el demócrata Robert Menendez. En especial la postura de este último derivó en la negativa de Biden a convocar sin exclusiones a los mandatarios del continente, porque amenazó con romper el bloque demócrata, lo que colocaría a Biden en minoría frente al Senado.

“Entiendo perfectamente al presidente Biden. Nada más que no comparto ese punto de vista, Una nación, un gobierno, no puede ser rehén de intereses personales o de grupos, no se puede guiar por ideologías, por dogmas, por odios, y mucho menos los representantes populares pueden medrar con dolor y sufrimiento de los pueblos”.

Más adelante, a pregunta expresa sobre las similitudes de los cuestionamientos de los legisladores con las de integrantes del Comando Norte de las fuerzas armadas estadounidense (estimando que en México el 30 o 35 por ciento del territorio está dominado por el narcotráfico), López Obrador las atribuyó a la desinformación.

“Es grave porque no les están funcionando sus agencias, pero a mi si. Lo otro es mala fé. Que también pues es cuando menos inmoral, politiquería”.