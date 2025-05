Editorial Gualdreño 667

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

La edición 78 del Festival Internacional de Cine de Cannes se celebrará del 13 al 24 de mayo de 2025 y nosotros estamos listos para darle cobertura; como desde hace años, Carlos Belmonte Grey y Sergi Ramos están debidamente acreditados para mandarnos la información más destacada de este festival.

Compartimos con ustedes desde ahora, la lista de películas en competencia por la Palma de Oro, y de la que nuestros corresponsales nos estarán dando pormenores próximamente: The phoenician scheme, de Wes Anderson (Estados Unidos); Eddington, de Ari Aster (Estados Unidos); Jeunes mères, de Jean-Pierre y Luc Dardenne (Bélgica); Alpha, de Julia Ducournau (Francia); Renoir, de Hayakawa Chie (Japón); The history of sound, de Oliver Hermanus (Sudáfrica); La petite dernière, de Hafsia Herzi (Francia); Sirat, de Oliver Laxe (Francia-España); Nouvelle vague, de Richard Linklater (Estados Unidos); Deux procureurs, de Sergei Loznitsa (Ucrania); Fuori, de Mario Martone (Italia); O agente secreto (L’agent secret), de Kleber Mendonça Filho (Brasil); Dossier 137, de Dominik Moll (Alemania-Francia); It was just an accident, de Jafar Panahi (Irán); Die my love, de Lynne Ramsay (Escocia); The mastermind, de Kelly Reichardt (Estados Unidos); Woman and child, de Saeed Roustaee (Irán); Les aigles de la republique, de Tarik Saleh (Suecia); Sound of falling, de Mascha Schilinski (Alemania); Romería, de Carla Simon (España); Affeksjonsverdi (sentimental value), de Joachim Trier (Noruega). Fuera de competición se presenta también en esta selección oficial, Partir un jour, de Amélie Bonnin.

El jurado de esta edición del festival estará presidido por Juliette Binoche, a ella se unen otros integrantes como Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Jeremy Strong y el director, guionista y productor mexicano Carlos Reygadas; este jurado otorgará la Palma de Oro 2025 el próximo 24 de mayo.

Este año, además de las categorías tradicionales, se presentarán 16 obras inmersivas de 9 países en esta competencia que celebra nuevas formas de narrar historias a través de experiencias espaciales y sensoriales. “Al liberarse de la pantalla y del lenguaje cinematográfico tradicional, las obras inmersivas invitan al espectador a sumergirse en la narrativa e interactuar con ella […] En conjunto, estas dieciséis propuestas ofrecen una visión general de un lenguaje en rápida evolución, desde la realidad virtual y la realidad mixta hasta el video mapping y la inteligencia artificial. Diseñadas para ser experimentadas en lugar de vistas, estas obras nos transportan a mundos imaginarios donde el espacio, la narrativa y la emoción se entrelazan. También nos invitan a cuestionar nuestra relación con el poder, la dominación y los complejos y ambivalentes vínculos que mantenemos con el mundo natural, los sistemas tecnológicos, nuestros propios cuerpos y nuestros semejantes”, se afirma en la página oficial del festival.

El jurado de este concurso inmersivo estará presidido por el director francés Luc Jacquet, e integrado además por Laurie Anderson, Tania de Montaigne, Martha Fiennes y Tetsuya Mizuguchi -creador de videojuegos japonés-; en ellos recaerá la responsabilidad de otorgar el premio a la Mejor Obra Inmersiva en la Ceremonia de Clausura Inmersiva el próximo 22 de mayo.

En la competencia de la sección Una cierta mirada (Un certain regard) se presentarán 20 películas -9 de las cuales son óperas primas-; el jurado de esta categoría está integrado por Molly Manning Walker -presidenta del jurado-, Louise Courvoisier, Vanja Kaludjercic, Roberto Minervini y Nahuel Pérez Biscayart. Ellos otorgarán los premios de esta sección que presenta películas de arte y descubrimiento de jóvenes autores.

El pasado 15 de abril la Asociación para la Distribución de Cine Independiente (ACID) anunció la selección del documental de Sepideh Farsi, Pon tu alma en tus manos y camina, como parte de la lista de películas de esta selección paralela del festival; al día siguiente, la protagonista de la película, Fatma Hassona -periodista palestina de 25 años de edad-, junto a varios miembros de su familia murieron al ser alcanzados por un misil que impactó en su casa. El festival proyectará el 15 de mayo la película y honrará la memoria de Fatma Hassona, quien se propuso dar testimonio de la vida cotidiana en Gaza.

En las próximas ediciones, más del Festival de Cannes en La Gualdra. Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín

