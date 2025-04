Anuncian la construcción de más de 20 mil viviendas en Zacatecas

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Este lunes se hizo la Firma de Convenio para el Programa de Vivienda del Bienestar con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias más vulnerables en Zacatecas y en todo México. Este programa prioriza la construcción de casas sustentables y la regularización de propiedades, impactando positivamente en la economía local y social. Con el compromiso del gobierno estatal y federal, se planea la construcción de 22 mil viviendas en Zacatecas como meta sexenal.

Luz Eugenia Pérez Haro, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, explicó que el programa se enfoca en tres pilares: priorizar a los más vulnerables, construir viviendas de calidad y sustentabilidad, y promover la colaboración entre los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, mencionó el concepto de la «Lotería del Nacimiento», señalando que el acceso a la vivienda es uno de los problemas estructurales más graves.

Posteriormente, Víctor Hugo Hofmann Aguirre, subsecretario de Ordenamiento Territorial Urbano y Vivienda del gobierno federal, destacó que el programa está enfocado en la población más vulnerable, incluyendo mujeres, jóvenes, población indígena, adultos mayores y personas con discapacidad. Informó que el programa busca generar 450 mil acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda, con una inversión estimada de más de 600 mil millones de pesos.

Además, explicó que tiene como finalidad lograr la entrega de un millón de viviendas a nivel nacional, lo que generará 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones de empleos indirectos. En Zacatecas, la meta sexenal es la construcción de 22 mil viviendas, con 10 mil para derechohabientes por parte de Infonavit y 12 mil para quienes no lo son, por parte de Conavi. A pesar de un avance del 2% en la ejecución, se prevé un aumento significativo en esta proporción tras la firma del convenio.

Para el 2025, se prevé la construcción de 3 mil casas en el estado. Además, se tiene una meta de 7 mil 369 escrituras para regularización de viviendas. Hofmann mencionó dos predios en el municipio de Guadalupe ubicados en Villas de Guadalupe y Ojo de Agua, con capacidad para albergar 424 viviendas (144 en el primer caso y 280 para el segundo), que cumplen con los requisitos de infraestructura, conectividad y equipamiento para garantizar el bienestar de las familias.

Rodrigo Chávez Contreras, director nacional de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), destacó la importancia histórica del programa. Explicó que la comisión se encargará de la construcción de 500 mil viviendas nuevas y 300 mil mejoramientos. En el caso de Zacatecas, la meta inicial es la construcción de 15 mil viviendas, con 3 mil viviendas planeadas para este año a través de cuatro propuestas de suelo, siendo el predio Valle de Poniente (Zacatecas), Villas de Guadalupe (Guadalupe), Abel Dávila (Fresnillo) y Sin Nombre (Guadalupe).

El director de Conavi también destacó que las viviendas nuevas tendrán una superficie de 60 metros cuadrados y se otorgarán financiamientos subsidiados a la población no derechohabiente, cuyo ingreso familiar no exceda los 2 salarios mínimos, con una tasa de interés del 0 por ciento. Además, las casas para jóvenes serán de 40 metros cuadrados, con una renta asequible que no supere el 30% de sus ingresos. En el caso de los jóvenes estudiantes, se realizará un estudio socioeconómico, y el periodo de renta será de 5 años, con la opción de extenderse por dos años adicionales.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, destacó que, según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, en Zacatecas se necesitaban 68 mil viviendas, pero sólo se producían mil al año (comercializables con crédito Infonavit o bancario), lo que refleja una gran escasez. Además, de los 102 mil derechohabientes en el estado, 69 mil tienen ingresos menores a dos salarios mínimos, lo que dificulta el acceso a la vivienda.

En cuanto a la donación de terrenos, explicó que la federación ha impulsado un programa para duplicar los terrenos destinados a la construcción de viviendas, con el apoyo de los gobiernos estatales y municipales. En Zacatecas, se han propuesto ocho reservas territoriales, de las cuales tres provienen del gobierno estatal y cinco de los municipios. De estas, dos son viables para desarrollo inmediato, mientras que otras están en proceso de validación.

Mencionó que el Infonavit está trabajando en la construcción de viviendas en terrenos ubicados en Zacatecas, específicamente en tres predios, dos ubicados en Zacatecas, donde se en uno se solicitado 600 viviendas y cuenta con una superficie de 9.6Ha; mientras que el otro es de 9 Ha y se han solicitado 500 viviendas.

El tercero ubicado en Guadalupe consta de 1.26 Ha y se han solicitado 280 viviendas. Por otro lado, resaltó algunas otras acciones relevantes que busca el instituto, dentro de las cuales está aumentar la meta de los Créditos de Mejoramiento de Vivienda, resolver el problema de las deudas impagables y la liberación de hipotecas de créditos pagados. Informó que en Zacatecas se tienen identificados al menos 17 mil derechohabientes que podrían acceder a un crédito para mejora, reparación o ampliación, siendo Fresnillo el municipio con mayor cantidad de derechohabientes susceptibles (5 mil 782).

Los créditos son montos que van desde los 9 mil hasta los 156 mil pesos, y plazos de pago que oscilan entre 1 y 10 años, con una tasa de interés máxima del 11 por ciento.