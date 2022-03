No habrá impunidad en el caso de triangulación para desvío de recursos en la Fenaza 2019: Monreal

Por: CLAUDIA BELMONTES •

El gobernador David Monreal Ávila aseguró que se dará cero tolerancia a la impunidad y que se hará justicia, esto con relación a los datos que dio a conocer este domingo la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre la triangulación para el desvío de 60.1 millones de pesos durante el patronato de la Fenaza 2019 que encabezó el ex alcalde de Fresnillo, ex senador y ex diputado local y federal, Benjamín Medrano Quezada, se desviaron más de 60 millones de pesos.

Garantizó que se agotarán todas las instancias legales para determinar a los culpables de esta triangulación de recursos, además de que se castigue a los responsables de estos hechos. “Quiero ratificar mi deseo de cero corrupción, cero impunidad. Se hará el trabajo con mucha diligencia y objetividad, porque han hecho mucho daño a Zacatecas y debe haber castigo y justicia. Ahora que se dieron a conocer los resultados de la Auditoría de Superior que hay muchas irregularidades con montos millonarios, pero me parece injusto que ahora se quiera condenar al estado”, aseveró.

Destacó que ahora que la Auditoría detectó estas irregularidades y faltas quiere condenar al estado a la reparación del daño o a la restitución del recurso desviado, lo que es como robar dos veces al pueblo de Zacatecas, “si es así, te roban los funcionarios y la otra es que el pueblo devuelva lo que robaron los otros. Por eso he pedido al jurídico del estado, que se investigue todo lo relacionado al tema porque se ha detectado una serie de contra sentidos”.

Cabe recordar que en septiembre de 2019 La Jornada Zacatecas publicó un reportaje en el que se detalló la operación irregular en el que se vieron involucrados el Sistema DIF Estatal y Medrano Quezada, quien trianguló millones de pesos destinados a la contratación de artistas a través de una asociación civil presidida por la ex regidora de Fresnillo y su ex secretaria particular durante su periodo como diputado federal, Marisol Gamboa.

A decir de esta investigación periodística, se evidenció con documentos del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (Izai), que el DIF Estatal firmó un convenio con la organización Promotora de Ferias y Fiestas Populares AC para que fuera ésta la encargada de la contratación de los artistas de la Fenaza 2019 y ante cancelación del concierto de cierre de la feria por parte del cantante Ricky Martin, el coordinador señaló como culpable del hecho a la empresa Kasst Agency, a quien refirió que se contrató como intermediaria; sin embargo, omitió hacer pública la contratación también como intermediaria de la asociación civil presidida por Marisol Gamboa.

Cabe señalar que la SFP informó que en el ejercicio de esa triangulación se permitieron los siguientes actos de corrupción: Asignación discrecional en favor de comerciantes y empresarios. Evasión de procedimientos legales para la asignación de recursos. Dolosa pérdida de la cantidad de 6 millones 525 mil 289 pesos con 20 centavos, ya que no existió comprobación del gasto supuestamente erogado.

Asimismo, 12 observaciones no solventadas ante la Auditoría Superior del Estado. Nula supervisión del recurso transferido a la empresa encargada de realizar las funciones de este patronato. Disminución de los ingresos del palenque en el año 2019 hasta en mil 238 por ciento y 2 mil 700 por ciento en comparación con 2017 y 2018, respectivamente.

No reintegración de la mínima utilidad obtenida a raíz de la organización de la Fenaza 2019, por la cantidad 962 mil 680 pesos.