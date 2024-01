No me dejaré chantajear por PRIAN en temas presupuestales: Samuel García

Por: La Jornada •

Monterrey, NL. No me voy a dejar chantajear por el PRIAN, en temas presupuestales, advirtió el Gobernador Samuel García Sepúlveda y aseguró que los entes que requieran mayor gasto para este año, podrán sentarse para negociar siempre y cuando esté justificado.

El Ejecutivo estatal señaló que en temas presupuestales ya está tomada la decisión de la «tácita reconducción», ya empezaron a pagar y no hay vuelta para atrás.

«Hoy si les digo respetuosamente a los partidos y al Congreso: no me van a chantajear», expresó García Sepúlveda.

«Legalmente estamos ganados, la ‘tácita’ ya está publicada, ya empezamos a hacer pagos con ella, no puedo ahorita a mediados de enero decir, no siempre no y reversa.

«Decisión tomada, tenemos que trabajar con eso e insisto, a cualquier autoridad electa, llámese Alcaldes, organismos autónomos que quieran un proyecto, recurso, Semefo, emepes, elecciones, estoy a sus órdenes, pero que no me vengan en bola el PRIAN a decirme que les de 2 mil 500 millones o me bloquean, porque no nos vamos a dejar chantajear».

Samuel García recordó que en Nuevo León ya existe un mal antecedente en el sexenio del priista Natividad González Parás, donde en un año no hubo presupuesto y los panistas lo chantajearon para darle el aval a cambio de 500 millones de pesos.

«Cuando Natividad fue Gobernador que pierde el Congreso en la segunda mitad, no hubo presupuesto porque el PAN lo chantajeo que o le daban 500 millones de pesos a su partido o no había presupuesto.

«Desgraciadamente Natividad cayó en el chantaje, les dio 500 millones de la nada y el PAN les aprobó el Presupuesto», dijo. «Un Gobierno estatal no se puede dejar chantajear por un partido político y menos si querían otra vez los 2 mil 500 millones para ellos, que es ilegal», concluyó.