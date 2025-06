Rinden homenaje a Dolores Heredia en el Festival de Cine de Guadalajara

Zapopan, Jal., Al recibir el Mayahuel de Plata por su trayectoria, la actriz Dolores Heredia (La Paz, BCS, 1966) anunció también su retiro, lo que causó un silencio absoluto y expectante en el auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara, sede de la inauguración la noche de este viernes de la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

“Quiero anunciar que voy a dejar de ser actriz, también quiero anunciar mi retiro… Pero dentro de 20 años. Dentro de 20 años que calculo que voy a tener una edad muy rica y sabrosa para regresar a mi tierra, que es un paraíso al que todos tienen que ir, La Paz, Baja California Sur, y me van a ver en bikini todos los días por allá”, dijo, en una aclaración que devolvió el oxígeno al recinto mientras la homenajeada con el máximo galardón que entrega el FICG sonreía resplandeciente en su vestido plateado.

En un breve discurso entre los varios que se dieron en el acto inaugural, Heredia reconoció y agradeció al FICG y a toda la gente que trabaja en el mismo para reunirnos y ponernos a ver películas, para conversar en los rincones durante 40 años con altas y bajas .

Señaló que en coincidencia ella también está cumpliendo 40 años desde que se subió por vez primera a un escenario, y que ha amado cada proyecto, lo ha defendido, hasta los que no me gustaron, hasta los que no se vieron porque hay un montón de películas que se quedan ahí, que uno hace y no se ven .

Hacer cine, acto de resistencia

Celebro con ustedes, celebro esta noche, mi corazón está expandido y feliz porque reconocer es una palabra tan bonita, es un palíndromo. una frase que se lee igual al derecho que al revés, reconocer es un acto de dar y al dar también recibes. Y eso es nuestro trabajo.

Consideró que los festivales cinematográficos basan su fuerza en encontrarnos, en estar reunidos , de ver cine en el cine y por tanto se trata de una resistencia ante los embates de la supuesta modernidad..

Seguir haciendo cine en un mundo en donde nos está obligando a hacer otra cosa es un acto de resistencia. El mundo se está cayendo a pedazos y nosotros estamos aquí, celebrándonos por contar historias para entretenernos, para dejar algo en el alma del espectador. Para mí, esa es mi bandera , agregó.

También se dio tiempo para agradecer a los técnicos, maquillistas, gaffers, de quienes dijo que colaboraron para que fuera la persona que es, no la actriz que es solamente.