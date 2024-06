Ofrece AMLO a mentores disidentes culminar su mandato sin represión

Por: La Jornada •

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá represión a los maestros disidentes ni a ningún movimiento social en lo que resta de su sexenio.

Les puedo garantizar que no hay represión, no ha habido ni habrá. Y una buena nueva es que no habrá, hasta que yo termine, y estoy casi seguro de que no habrá hacia adelante porque conozco bien a la compañera Claudia Sheinbaum , señaló el mandatario.

Sin pregunta de por medio, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, reseñó que en el caso de las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha cumplido con casi todo su pliego petitorio, por lo que adelantó que en breve presentará detalles al respecto. Me interesa que los maestros estén enterados.

Faltan sólo 70

Indicó que los agravios al magisterio se dieron a raíz de la mal llamada reforma educativa aprobada en el sexenio pasado –el de Enrique Peña Nieto– y que éstos incluyeron actos de represión, como el ataque policiaco en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó víctimas mortales.

Señaló que su administración ha brindado apoyo a todos los afectados de aquellos hechos.

Asimismo, detalló que en el pasado gobierno derivado de esa reforma fueron cesados más de mil docentes, y en su mandato han sido reinstalados mil 100 y faltan sólo 70.

Y eso porque dependen de un gobierno estatal, estamos convenciendo que se hagan cargo.

Cuando se le preguntó cuál administración local, reveló que es Jalisco.